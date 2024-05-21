Более 120 случаев обмана на 41 млн рублей зафиксировано в регионе за неделю Происшествия

За прошедшую неделю мошенники обманным путём похитили у жителей Нижегородской области более 40 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно информации, на прошлой неделе было зафиксировано 122 дистанционных преступления. Общая сумма причинённого ущерба составила 41 196 821 рубль.

Наиболее часто аферисты использовали следующие схемы: "Звонок от службы безопасности банка" - 33 случая, "Мошенничество при онлайн-покупке" - 22 случая, "Предложение дополнительного заработка" - 18 случаев.

Полицейские на реальных примерах рассказали. как действуют мошенники в каждой из приведённой схем. Пенсионерке из Дзержинска поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Мошенник заверил, что с её банковским счётом проводятся сомнительные операции и необходимо перевести сбережения на якобы безопасный счёт. Он уговорил потерпевшую взять кредит на 725 тысяч рублей и перевести эти деньги им. Следующий случай также произошёл в Дзержинске. Молодой человек на одном из сайтов увидел объявление о продаже пиломатериалов. Он созвонился по указанному в объявлении номеру с якобы продавцом и договорился о покупке. Через приложение банка мужчина перевёл на указанный продавцом счёт 46,5 тысячи рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь. Молодой человек из Ковернино нашёл в интернете информацию о возможности заработка на фондовой бирже и позвонил по указанному номеру. Менеджер рассказал о возможности получения крупного дохода от вложенных денежных средств. Потерпевший перечислил более 3 млн рублей на указанные банковские реквизиты - после чего лжесотрудник престал выходить на связь.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.