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Общество

Незаконные объекты торговли демонтировали на Федоровского и Касьянова

05 июня 2024 09:55  [61] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижегородского района выдала распоряжение о проведении демонтажных работ самовольно установленных торговых объектов.

На набережной Федоровского между домами № 6 и 7 убрали фудтрак, который переместили на спецстоянку, а на улице Касьянова у дома №10 демонтировали торговый павильон.

Глава района Алексей Рыболовлев рассказал, что в ходе очередного рейда был установлен факт размещения данных объектов без правовых оснований, и их владельцы не имеют документов, необходимых для осуществления торговли.

"В целях пресечения случаев незаконной торговой деятельности регулярно проводятся рейды, в ходе которых специалисты проверяют у владельцев НТО необходимую для осуществления торговли документацию", - пояснил он.

Глава района также подчеркнул, что покупка товаров в таких точках может быть небезопасна для нижегородцев, поскольку часто продавцы не соблюдают правила хранения продуктов и не несут ответственности за свою деятельность.

В администрации сообщили, что после сноса самовольной конструкции все материалы были вывезены, а территорию привели в порядок.

Все демонтированные объекты собственники могут получить со спецстоянки по адресу: ул. Бурнаковская, 8, предварительно оплатив услуги по перемещению и хранению. Для этого им нужно предоставить соответствующее заявление и документы на объект и находящееся в нём имущество по адресу: ул. Пискунова, 1, этаж 4, каб. 55.

Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.

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Теги:
Нижегородский район Торговля
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