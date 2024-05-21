Незаконные объекты торговли демонтировали на Федоровского и Касьянова

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Администрация Нижегородского района выдала распоряжение о проведении демонтажных работ самовольно установленных торговых объектов.
На набережной Федоровского между домами № 6 и 7 убрали фудтрак, который переместили на спецстоянку, а на улице Касьянова у дома №10 демонтировали торговый павильон.
Глава района Алексей Рыболовлев рассказал, что в ходе очередного рейда был установлен факт размещения данных объектов без правовых оснований, и их владельцы не имеют документов, необходимых для осуществления торговли.
"В целях пресечения случаев незаконной торговой деятельности регулярно проводятся рейды, в ходе которых специалисты проверяют у владельцев НТО необходимую для осуществления торговли документацию", - пояснил он.
Глава района также подчеркнул, что покупка товаров в таких точках может быть небезопасна для нижегородцев, поскольку часто продавцы не соблюдают правила хранения продуктов и не несут ответственности за свою деятельность.
В администрации сообщили, что после сноса самовольной конструкции все материалы были вывезены, а территорию привели в порядок.
Все демонтированные объекты собственники могут получить со спецстоянки по адресу: ул. Бурнаковская, 8, предварительно оплатив услуги по перемещению и хранению. Для этого им нужно предоставить соответствующее заявление и документы на объект и находящееся в нём имущество по адресу: ул. Пискунова, 1, этаж 4, каб. 55.
Напомним, торговый павильон снесли на улице Родионова в Нижнем Новгороде за нелегальную торговлю алкоголем.
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