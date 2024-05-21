Нижегородская область станет "пилотом" федпрограммы по восстановлению ОКН Культура и отдых

В рамках новой программы по приведению в порядок объектов культурного наследия в России до 2030 года планируется восстановить около 1 тысячи памятников. Федеральный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в интервью РИА "Новости" на ПМЭФ сообщил гендиректор оператора программы компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

При этом россияне смогут следить за процессом восстановления в режиме онлайн.

"Мы уже четыре года занимаемся восстановлением памятников культуры в рамках существующих сегодня механизмов, нашли инвесторов уже для 89 объектов. Однако, к сожалению, на рыночных условиях проект восстановления памятников за счёт инвесторов не всегда работает, нужны меры поддержки от государства, мы вместе с Минкультом их активно прорабатываем", - рассказал он.

Мутко поделился, что первыми новую программу восстановления ОКН начнут реализовывать восемь пилотных регионов - Забайкальский край, Новгородская, Рязанская, Смоленская, Ярославская, Самарская, Нижегородская и Тверская области. Затем федпрограмма охватит всю Россию.

Для привлечения инвесторов планируется использовать два механизма. В рамках первого инвестор, который прибрёл памятник культуры на любых торгах, может обратиться за льготным кредитом в банк, а государство выделит субсидию на погашение части процентной ставки по кредитам.

"Предполагается, что в этом случае "Дом.РФ" станет оператором субсидирования, как и в случае с льготной ипотекой", - уточнил Мутко.

Для реализации второго механизма потребуется внести изменения в закон 161-ФЗ о вовлечении неиспользуемых земель в оборот. Инвесторам вместе с ОКН будут выделять земельный участок для строительства в коммерческих целях, прибыль от девелопмента может быть направлена на восстановление памятника культуры.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал, что решение президента о создании долгосрочной программы сохранения ОКН позволит вдохнуть в старинные дома новую жизнь.

Напомним, в Нижегородской области действует Клуб владельцев исторической недвижимости - объединение сообщества инвесторов, собственников исторической недвижимости, органов исполнительной власти, а также заинтересованных лиц, которые обмениваются опытом, предложениями, и обговаривать возникающие сложности.