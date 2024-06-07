Лучших соцработников наградили в Нижегородской области

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Около 30 социальных работников были отмечены наградами за трудовые достижения на коллегии министерства соцполитики Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отличившимся сотрудникам награды вручили замгубернатора Андрей Гнеушев и глава минсоцполитики региона Игорь Седых.
"Наша система социальной защиты охватывает множество жизненных ситуаций, начиная с появления человека на свет. Призвание работников социальной сферы – в служении людям. Вы всегда приходите на помощь к тем, кто нуждается в поддержке, с честью и достоинством выполняете все, даже самые непростые трудовые задачи. Низкий вам поклон за это!", - сказал Андрей Гнеушев.
Игорь Седых также поблагодарил соцработников за их нелегкий труд.
"Он по силам только людям с чистым сердцем и открытой душой, которые умеют искренне сопереживать чужой беде. Вы меняете мир к лучшему! Спасибо, коллеги!", - сказал министр соцполитики региона.
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