Лучших соцработников наградили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 30 социальных работников были отмечены наградами за трудовые достижения на коллегии министерства соцполитики Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отличившимся сотрудникам награды вручили замгубернатора Андрей Гнеушев и глава минсоцполитики региона Игорь Седых.

"Наша система социальной защиты охватывает множество жизненных ситуаций, начиная с появления человека на свет. Призвание работников социальной сферы – в служении людям. Вы всегда приходите на помощь к тем, кто нуждается в поддержке, с честью и достоинством выполняете все, даже самые непростые трудовые задачи. Низкий вам поклон за это!", - сказал Андрей Гнеушев.

Игорь Седых также поблагодарил соцработников за их нелегкий труд.

"Он по силам только людям с чистым сердцем и открытой душой, которые умеют искренне сопереживать чужой беде. Вы меняете мир к лучшему! Спасибо, коллеги!", - сказал министр соцполитики региона.

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