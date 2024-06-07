Гордума Нижнего Новгорода организует довыборы по округу Олега Лавричева

Фото:
Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос о проведении довыборов по округу Олега Лавричева. Об этом сообщается в повестке внеочередного заседания Думы, которое запланировано 14 июня.
Речь идет об одномандатном избирательном округе №30, где Олег Лавричев работал с 2020 года.
Данный вопрос будет единственным в повестке заседания.
Напомним, Олег Лавричев 15 мая досрочно сложил полномочия спикера Гордумы Нижнего Новгорода, ранее его арестовали на два месяца по подозрению в растрате.
Исполняющим полномочия председателя Гордумы избран Евгений Костин.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+