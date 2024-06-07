Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
11 июня 2024 11:21  [5] Гордума Нижнего Новгорода организует довыборы по округу Олега Лавричева
10 июня 2024 18:06  [272] Делегации Саудовской Аравии, Лаоса и Мавритании прибыли в Нижний Новгород
10 июня 2024 17:42  [264] Глеб Никитин занял 9 строчку в топе медиарейтинга глав регионов по итогам мая
10 июня 2024 16:03  [587] Нижегородский филиал "Т Плюс" возглавила Ирина Гнеушева
10 июня 2024 11:49  [469] Сергей Лавров открыл совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
10 июня 2024 10:00  [334] Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня
10 июня 2024 07:10  [617] Глеб Никитин представил Сергею Лаврову опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области
09 июня 2024 18:06  [376] Делегация из Белоруссии прибыла в Нижний Новгород
07 июня 2024 19:09  [1057] Эксперт-мониторинг событий с 31 мая по 7 июня 2024 года от АНО "Минин-центр"
07 июня 2024 18:40  [555] Доверенные представители руководства стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород
Политика

Гордума Нижнего Новгорода организует довыборы по округу Олега Лавричева

11 июня 2024 11:21  [5] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода, архив

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода рассмотрят вопрос о проведении довыборов по округу Олега Лавричева. Об этом сообщается в повестке внеочередного заседания Думы, которое запланировано 14 июня.

Речь идет об одномандатном избирательном округе №30, где Олег Лавричев работал с 2020 года.

Данный вопрос будет единственным в повестке заседания.

Напомним, Олег Лавричев 15 мая досрочно сложил полномочия спикера Гордумы Нижнего Новгорода, ранее его арестовали на два месяца по подозрению в растрате.

Исполняющим полномочия председателя Гордумы избран Евгений Костин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума Олег Лавричев
Поделиться:
Новости по теме
02 мая 2024 10:25  [1081] "Единая Россия" приостановила членство Олега Лавричева в партии
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph