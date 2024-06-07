Михаил Мишустин заявил о начале работы по новым нацпроектам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве началась проработка новых национальных проектов.
Как сообщает РИА Новости, кабинет министров представит свои предложения по нацпроектам сразу после того, как будут определены ключевые направления и объемы финансирования.
"Предстоит оперативно обновить и расширить уже действующие национальные проекты и, конечно, подготовить новые. Проработка эта, вы знаете, уже началась", - сказал Михаил Мишустин
Во время стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни" председатель правительства РФ также напомнил, что концепции возможных проектов, инструменты и методы их реализации подробно обсуждались ранее.
"Ну а теперь нужно определяться по ключевым направлениям, закреплять ответственных, соответствующие объемы финансирования, лимиты бюджетных обязательств и затем представить главе государства и парламенту наши проработки", - отметил премьер-министр.
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