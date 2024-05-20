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Бизнес

Нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей

20 мая 2024 15:21  [97] Бизнес

Нижегородские малые и средние предприятия в первом квартале 2024 года поставили госкомпаниям товаров и услуг более чем на 26 млр рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это почти на 50% больше, чем за такой же период прошлого года. 

В итоге по стране суммарный объем закупок компаний с госучастием у представителей малого и среднего предпринимательства по итогам первых трех месяцев текущего 4 года превзошел  1,6 трлн рублей.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприниматели региона для роста своего дела имеют возможность воспользоваться поддержкой, включая в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Также нижегородскому малому и среднему бизнесу доступны региональные субсидии, грантовое финансирование инновационных компаний, льготные займы и акселерационные программы для предприятий разного уровня.

За три года благодаря участию в нацпроекте представители МСП Нижегородской области заключили контракты с ведущими предприятиями региона на сумму 1,6 млрд рублей. Кроме того, по по данным регионального Минпромторга, в первом квартале текущего года количество нижегородских поставщиков госкомпаний среди МСП увеличилось более чем на 35% к аналогичному периоду прошлого года.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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