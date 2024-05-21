Благоустроенный пляж открылся в Чкаловске рядом с городской пристанью Общество

Благоустроенный пляж открылся в Чкаловске рядом с городской пристанью

Благоустроенный пляж открылся в Чкаловске рядом с городской пристанью. Торжественное мероприятие прошло в рамках фестиваля "Летучка", который был посвящён Дню защиты детей и 120-летию знаменитого лётчика Валерия Чкалова.

Реконструкция пляжной зоны прошла на средства гранта в размере 10,1 млн рублей, полученного по федпроекту "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

На пляже установлены понтоны, спасательный и медицинский пункт, пляжные и душевые кабинки, организован прокат пляжного и спортивного оборудования.

"Обустройство пляжа стало логичным продолжением благоустройства пристани и набережной Чкаловска по нацпроекту "Жильё и городская среда", - отметила и.о. главы МСУ г.о.г. Чкаловск Любовь Владимирова.

Напомним, пристань и набережная были благоустроены по концепции ИРГСНО. В 2020 году эта концепция победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Минстроя РФ и выиграла средства на реализацию проекта.

Нацпроект "Жильё и городская среда" утверждён в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жильё", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".