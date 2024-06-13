Мигрант-закладчик задержан с поличным в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

На улице Ванеева в Нижнем Новгороде полицейские задержали мигранта-закладчика прямо на месте преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, во время обыска у 24-летнего мужчины обнаружено 56 свёртков. Для лабораторного исследования были отобраны четыре свертка - во всех находилось наркотическое вещество метадон массой 1,036 грамм.

Оперативники также изъяли ещё четыре закладки с запрещенными веществами, которые успел совершить задержанный.

Мигрант из республики Средней Азии, который проживал и работал в Городецком районе, находится на территории РФ нелегально, на время расследования он взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, на задержанного составлен административный материал по статье "нарушение иностранным гражданином режима пребывания/проживания в Российской Федерации". Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержана распространительница наркотиков.