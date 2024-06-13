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Происшествия

Распространительницу наркотиков задержали в Нижнем Новгороде

14 июня 2024 09:49  [322] Происшествия

Женщину, которая причастна к распространению наркотиков на территории Нижнего Новгорода, задержали оперативники. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 32-летняя горожанка была задержана во время оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по улице Васенко в Сормово.

При личном досмотре у  нижегородки обнаружили и изъяли 9 пакетиков с запрещенными веществами. Проведенное исследование показало, что изъятое является наркотиком "мефедрон", массой около 4 граммов.

Во время расследования полицейские установили, что женщина промышляет сбытом запрещенных веществ через "тайники-закладки" на территории Нижнего Новгорода.

Возбуждено уголовное дело. На неработающую нижегородку также составлен административный протокол. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет. Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина с амфетамином был задержан на Сормовском шоссе.

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Теги:
Наркотики Преступления
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