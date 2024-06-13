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Общество

Запрет на внеплановые проверки производителей готовых блюд могут отменить

18 июня 2024 15:52  [128] Общество

Фото: c сайта unsplash.com

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" собираются направить письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой снять мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда.

Как сообщает РИА Новости, лидер справедливороссов Сергей Миронов выступает за возобновление проверок общепита.

"В связи со вспышками ботулизма, от которых в ряде регионов уже пострадали свыше 150 человек, мы с коллегой по фракции Яной Лантратовой сегодня направляем письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В обращении призываем правительство отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, консервы и иную пищевую продукцию, способную вызвать инфекционные заболевания, угрожающие здоровью и жизни людей", - сказал депутат Госдумы.

Напомним, с 11 июня в московские больницы с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки. В этой связи был задержан генеральный директор "Кухни на районе" (ООО "ЛОКАЛКИТЧЕН") Антон Лозин.

Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани с такими же симптомами госпитализировали по 14 человек.  

Ранее сообщалось, что СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту отравления нижегородцев.

 

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Теги:
Здоровье проверки
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