Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2024 17:09  [46] Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении иностранцев
18 июня 2024 17:03  [64] Ливневки отремонтируют на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году
18 июня 2024 16:47  [73] Михаил Корчажкин: "Повышение цен на проезд совершенно объективно экономически"
18 июня 2024 16:38  [96] Полковнику нижегородской полиции Виктору Бортожинову присвоено звание генерал-майор
18 июня 2024 16:26  [82] Нижегородские команды смогут принять участие в "Битве роботов"
18 июня 2024 16:19  [147] Блокадник Сергей Фогель скончался в Нижнем Новгороде
18 июня 2024 15:52  [126] Запрет на внеплановые проверки производителей готовых блюд могут отменить
18 июня 2024 15:04  [132] Юрий Рябиков: "Если тарифы не индексируются в соответствии с реалиями, общественный транспорт будет деградировать"
18 июня 2024 14:52  [190] Основные последствия проливного дождя ликвидированы в Нижнем Новгороде
18 июня 2024 14:36  [145] Госдума исключает ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации авто
Общество

Ливневки отремонтируют на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году

18 июня 2024 17:03  [64] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ливневую канализацию планируется отремонтировать на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети.

Нижегородец пожаловался главе города Юрию Шалабаеву на состояние ливневок в городе и поинтересовался, когда начнется решение этой проблемы.

Представители администрации рассказали, что управление инженерной защиты Нижнего Новгорода в этом году планирует переложить в городе 535 погонных метров коллекторов, отремонтировать 64 колодца и два оголовка водовыпусков.

"Ливневки в этом году отремонтируют около дома № 1А по улице Суетинской, у дома №3 по Зеленскому съезду, около дома 1/1 по улице Бринского, у дома №9 по улице Звездинка, у домов №№ 1/2, 2 по улице Усилова, на Похвалинском съезде, от дома №3А к.30 по улице Бекетова до водовыпуска в реку Старку и ливневку на пересечении проспекта Бусыгина и улицы Пермякова", - говорится в сообщении.

Кроме того, ливневки отремонтируют у дома № 16 по улице Шнитникова, у дома №26 по улице Переходникова, около дома №56 по улице Космической, у дома № 22 по улице Гайдара, на участке от дома №2 до дома №15 по улице Чугунова, около дома №4 по улице Адмирала Нахимова, на отрезке от дома №10 по улице Березовской до дома № 175 по Московскому шоссе, на участке от дома № 26 по улице Вокзальной до водовыпуска у Оки, а также около дома № 23 по улице Октябрьской Революции и у дома № 30 по улице Движенцев.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ливневки Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
04 августа 2022 14:58  [726] Мэрия Нижнего Новгорода купит робота для обследования ливневой канализации
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph