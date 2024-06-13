Ливневки отремонтируют на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ливневую канализацию планируется отремонтировать на 20 улицах в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети.

Нижегородец пожаловался главе города Юрию Шалабаеву на состояние ливневок в городе и поинтересовался, когда начнется решение этой проблемы.

Представители администрации рассказали, что управление инженерной защиты Нижнего Новгорода в этом году планирует переложить в городе 535 погонных метров коллекторов, отремонтировать 64 колодца и два оголовка водовыпусков.

"Ливневки в этом году отремонтируют около дома № 1А по улице Суетинской, у дома №3 по Зеленскому съезду, около дома 1/1 по улице Бринского, у дома №9 по улице Звездинка, у домов №№ 1/2, 2 по улице Усилова, на Похвалинском съезде, от дома №3А к.30 по улице Бекетова до водовыпуска в реку Старку и ливневку на пересечении проспекта Бусыгина и улицы Пермякова", - говорится в сообщении.

Кроме того, ливневки отремонтируют у дома № 16 по улице Шнитникова, у дома №26 по улице Переходникова, около дома №56 по улице Космической, у дома № 22 по улице Гайдара, на участке от дома №2 до дома №15 по улице Чугунова, около дома №4 по улице Адмирала Нахимова, на отрезке от дома №10 по улице Березовской до дома № 175 по Московскому шоссе, на участке от дома № 26 по улице Вокзальной до водовыпуска у Оки, а также около дома № 23 по улице Октябрьской Революции и у дома № 30 по улице Движенцев.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.