Нарколаборатория обнаружена и ликвидирована в Богородском районе Происшествия

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил, что в Нижегородской области ликвидирована нарколаборатория.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подпольное производство N-метилэфедрона находилось в Богородском районе.

Сотрудниками полиции задержаны два местных жителя, которые подозреваются в незаконном обороте запрещенных веществ.

Согласно информации, злоумышленники под руководством анонимного куратора организовали криминальное производство в хозяйственных постройках своего домовладения. Прекурсоры и необходимые химикаты они получали через тайники-закладки.

Во время оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли готовое наркотическое средство общей массой порядка 70 кг, а также химические реактивы и лабораторное оборудование.

Организаторы наркопроизводства задержаны. Возбуждено уголовное дело Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили почти 500 случаев скрытой рекламы наркотиков.