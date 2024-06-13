Нарколаборатория обнаружена и ликвидирована в Богородском районе

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил, что в Нижегородской области ликвидирована нарколаборатория.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, подпольное производство N-метилэфедрона находилось в Богородском районе.
Сотрудниками полиции задержаны два местных жителя, которые подозреваются в незаконном обороте запрещенных веществ.
Согласно информации, злоумышленники под руководством анонимного куратора организовали криминальное производство в хозяйственных постройках своего домовладения. Прекурсоры и необходимые химикаты они получали через тайники-закладки.
Во время оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли готовое наркотическое средство общей массой порядка 70 кг, а также химические реактивы и лабораторное оборудование.
Организаторы наркопроизводства задержаны. Возбуждено уголовное дело Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде выявили почти 500 случаев скрытой рекламы наркотиков.
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