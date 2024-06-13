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Общество

Дальнобойщика с поддельными правами задержали на трассе в Нижегородской области

19 июня 2024 15:49  [78] Общество

Дальнобойщика с поддельными правами задержали на московской трассе в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Водителя автомобиля остановили сотрудники ГАИ для проверки документов на 342 км федеральной трассы М-7 Москва-Уфа. В ходе поверки было обнаружено, что документы у 33-летнего дальнобойщика имеют признаки подделки. Водителя задержали, а удостоверение изъяли для проведения экспертизы, по результатам которой подозрения правоохранителей подтвердились.

Задержанный дальнобойщик рассказал полицейским, что заказал поддельные документы в интернете за 6100 рублей, после чего устроился перевозчиком товаров.

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Водителю грозит до трех лет лишения свободы. Помимо этого, на него составили административный протокол по ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав.

Дальнобойщика отстранили от управления автомобилем, после чего перегнали машину на специальную стоянку. Полицейские ведут розыск злоумышленников, продававших поддельные водительские удостоверения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту подделки водительского удостоверения. Документ был изготовлен электрографическим и капельно-струйным способом печати.

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Теги:
Володарский район ГИБДД
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