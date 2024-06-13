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Общество

Движение транспорта по кольцу на улице Надежды Сусловой снова ограничат

19 июня 2024 11:55  [86] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по кольцу на улице Надежды Сусловой в районе здания №17А с 7:00 20 июня до 23:59 22 июня будет временно прекращено движение транспорта. 

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Кроме того, в указанный период  изменятся маршруты некоторых автобусов.

Движение автобусов А-16, Т-88, Т-93 будет организовано в направлении микрорайона Кузнечиха – по улицам Надежды Сусловой, Бориса Корнилова, Адмирала Васюнина. В местах действующих остановочных пунктов по пути следования предусмотрены остановки. В направлении микрорайона Верхние Печёры – автобусы пойдут без изменения.

Маршрут автобусов А-20, А-47, А-61, А-72, Т-18, Т-82 будет организован без отклонения от утверждённого пути следования в соответствии с установленными техническими средствами организации дорожного движения в обе стороны направления.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе улицы Студеной в Нижнем Новгороде временно ограничат до 29 июня.

Также сообщалось, что улица Генкиной в Нижнем Новгороде будет перекрыта до середины июля.

Кроме того сообщалось, что площадь Сенная будет перекрыта для замены трамвайных путей на полтора месяца.

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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