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Общество

Более 200 браконьеров поймали в Нижегородской области

20 июня 2024 15:04  [87] Общество

Фото: УТ МВД России по ПФО

С 16 июня сняты ограничения любительского рыболовства и запрет промышленного лова в акватории Горьковского водохранилища с притоками и на озерах Нижегородской области, которые действовали в связи с весенним нерестовым периодом. Об этом сообщает региональный Минлесхоз.

В нерестовый период для обеспечения естественного воспроизводства и сохранения рыбных запасов в рыбохозяйственных водоемах на территории региона проводились рейды по предотвращению браконьерства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, за время проведения оперативно-профилактической операции "Нерест" в период с 1 апреля по 15 июня 2024 года были созданы рабочие группы по борьбе с браконьерством на реках и озёрах региона. В них вошли сотрудники полиции, представители Министерства экологии и Рыбоохраны Нижегородской области.

В общей сложности рабочие группы провели более 2 тысяч проверок, в результате которых выявили 61 преступление по статье "незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов". Всего силами группы по борьбе с браконьерством пресечено 229 фактов незаконной рыбной ловли в нерестовый период.

Кроме того, за время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции изъято 186 единиц незаконных орудий лова, в том числе более 7 км сетей, и 20 лодок.

Полицейские проверили более 130 тысяч единиц автотранспорта, во время проверок установлено 14 фактов незаконного лова и перевозки свежевыловленной рыбы - всего было изъято 150 кг.

Напомним, что за нарушение правил рыболовства предусмотрен административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что за вылов стерляди перед судом предстанут браконьеры из Павлова.

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Теги:
Браконьерство Рыболовство
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