Евгений Семенов: "Киберпреступления стали одной из самых серьезных угроз национальной безопасности" Общество

По сообщению представителя ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области, с января по май 2024 года в Нижегородском регионе совершено 5726 преступлений с использованием информационных технологий. Доля киберпреступлений составляет уже 40% от всех преступлений, зафиксированных в области.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Если принять во внимание, что основной центр киберпреступности сосредоточен на Украине, а по сообщению министра В. Колокольцева, ущерб от деятельности кибермошенников составил 210 млрд рублей, то закономерен вопрос: "Что можно приобрести на эти деньги"? К сожалению, много. Тонны смерти! И это тот самый случай, о котором некогда недвусмысленно высказался лютый русофоб Бжезинский: "Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России", – заявил он. Мы-то думали, что это лишь запальчивый популизм, а это оказалась реальная дорожная карта.

Сегодня мы должны признать, что благодаря телефонному мошенничеству сотни миллиардов рублей, полученных от обмана российских граждан, идут на финансирование ВСУ. Таким образом, нам необходимо оценить эту проблему как одну из серьезных угроз национальной безопасности и действовать для ее ликвидации умно, технологично, быстро и консолидированно. Разрозненные попытки различных структур информировать (просвещать) население – увы – малоэффективны. Нужна специальная национальная программа в духе Лассуэлла, при этом жестко привязанная к современным информационно-коммуникативным технологиям, которая не оставит украинским колл-центрам и подразделениям ЦИПсО ни единого шанса. Возможно, что эту программу стоит назвать "Гражданская оборона 2.0".