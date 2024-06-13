Роман Пермяков: "Борьбе с киберпреступностью уже давно пора уделить особое внимание" Общество

По сообщению представителя ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области, с января по май 2024 года в Нижегородском регионе совершено 5726 преступлений с использованием информационных технологий. Доля киберпреступлений составляет уже 40% от всех преступлений, зафиксированных в области.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Уклад жизни меняется стремительно, статистика роста доли киберпреступности - один из ярких маркеров этих изменений. С развитием электронных сервисов значительная часть хозяйственно-экономической деятельности ушла в Интернет, а вместе с ней – в Интернет ушли и те, кто готов погреть на ней руки, присвоив чужое. Тем более Интернет с её возможностями анонимизации, приправленный пренебрежением большинства пользователей мерами безопасности и общим невысоким уровнем культуры пользования электронными сервисами – становится центром притяжения новых форм преступности и формирует питательную среду для изобретения всевозможных мошеннических схем. А если взять во внимание особый политический фактор, связанный с тем, что киберпреступность в качестве инструмента гибридной войны используется против граждан России украинскими спецслужбами, сформировавшими под своей крышей специализированные колл-центры – то взрывной рост статистики киберпреступлений в России совсем не удивляет. Явный сигнал, что борьбе с киберпреступностью нужно уделить особое внимание, и принять в этой сфере важные системные решения, которые уже назрели, а местами даже перезрели.

Во-первых, мы никуда не уйдём от деанонимизации Интернета – решить проблему киберпреступности без этого не получится. Это база, которая потребует адекватного решения, при этом такого, которое не вызовет значительного дискомфорта у массового потребителя. Некоторые варианты обязательной идентификации уже тестируются, в том числе на Госуслугах.

Во-вторых, приходится констатировать, что киберпреступники очень живо реагируют на изменение конъюнктуры и быстро адаптируются к новациям. Если где-то и работают "рыночные механизмы", то сфера киберпреступности один из ярких тому примеров – "рынок" растёт, а вместе с ним растёт и "предложение". В известной диалектике борьбы противоположностей "преступник-правоохранитель" важно, чтобы правоохранительная система была технологичнее и эффективнее. Например, лучшим помощником полиции в борьбе с киберпреступностью может стать искусственный интеллект. Робокоп не такая уж и фантастика. Сейчас ИИ используется в превентивной борьбе с киберпреступниками телекомом и крупнейшими банками, но, очевидно, что всё это нужно увязать правоохранителям в единую систему – титанический труд, но это ключевая задача для комплексного решения проблемы.

В-третьих, кадры. Сейчас с этим жуткая проблема, знаю это непонаслышке – специалистов не хватает. Конечно, нужны структурные изменения, отделы киберполиции должны быть усилены, должны быть внесены актуальные изменения в методику подготовки кадров для правоохранительной системы. Киберполицейский должен обладать и навыками айтишника, и правоохранителя – а это редкое комбо, которое сейчас на фоне дефицита IT-кадров требует соответствующего высокого вознаграждения. Но это пока из области латания кадровых дыр, системное же решение – введение массовой спецдисциплины подготовки киберполицейских в структурах академии МВД, и от этого мы тоже не уйдём.

Ну, и наконец – профилактика. Важная часть работы. Возможно, она не даст сиюминутного результата, но обеспечивает устойчивую базу. Важно, чтобы эта работа начиналась со школьной скамьи - уроки ОБЖ тоже должны быть актуальны современным угрозам. Ну, а социальные службы должны взять на себя и другие группы риска, в том числе пенсионеров".