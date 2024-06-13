Эксперт-мониторинг событий с 14 по 21 июня 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"В НАТО взяли курс на войну", "Съезд малых городов прошел в Нижегородской области", "История своей семьи, своего рода – одна из основных задач в воспитательном процессе".

Федеральная тема – В НАТО взяли курс на войну

Эксперт "Минин-центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, начальник управления "С" Федерации СОБ "Кремль-9" Александр Артамонов считает, что по западным, хорошо информированным, источникам Голландия, Дания, Норвегия и Бельгия должны поставить коллективными усилиями 91 ед. F-16 Украине до осени текущего года. Со своей стороны Зеленский потребовал 130 аппаратов для завоевания господства в воздухе.

"Париж обещался обучить украинских пилотов управлению F-16 по сокращённой программе, то есть за полгода вместо полутора лет. Сейчас 26 пилотов проходят такие курсы на территории Франции. Вместе с тем, почему-то мимо внимания военных экспертов прошёл тот факт, что ВВС Франции не используют F-16, так как обладают собственным самолёто-моторным парком национального производства.

Получается, на территории Франции создана новая база конкретно для нужд украинского фронта. Причём, так как речь идёт именно об F-16, создана она явно при участии США. Это противоречит национальной политике Франции, на территории которой с шестидесятых годов не было ни одной американской базы.

В то же время ещё год назад стало известно о подготовке 40 украинских пилотов для пилотирования французских истребителей четвёртого поколения Mirage 2000. И хотя весной 2023 г. Елисейский дворец опроверг эту информацию, недавно Макрон всё-таки подтвердил предстоящую поставку Mirage 2000 Украине.

Надо сказать, что Mirage 2000 - это 17 Т боевого металла с мощной механизацией крыла, что делает почти невозможным сваливание при штурмовых манёврах. У него БРЭО предпоследнего поколения с дальнобойностью обнаружения, сопоставимой с российской РЛС "Хибины". Причём на скорости 1 Маха истребитель может идти на бреющем в режиме картографирования, что недоступно F-16. Это делает возможным скоростной прорыв вглубь обороны противника. Он может выполнить роль фронтового бомбардировщика, так как несет в полном боекомплекте 68 неуправляемых MBDA LR F4. Такие ракеты обработают площадь с 10 футбольных полей.

К сожалению, в его арсенале ещё и ракета ASMP с ядерной боеголовкой, а также APACHE. Есть и печально известный нашей армии Scalp EG (или его британский близнец Storm Shadow) и т.д. А для ближнего боя у «Миража» две 30мм пушки, что делает его ещё более опасным противником, чем F-16.

В то же время президент Франции распорядился перебазировать эскадрилью с новейшими французскими истребителями поколения 4+ Rafale в Румынию, где уже находятся 4,5 бригады французских вооружённых сил и танковая рота с ОБТ Leclerc. У истребителя Rafale - улучшенная тяговооружённость относительно его предшественника, Mirage 2000. Он способен вести воздушные бои на том же уровне, что и F-16 block 52, обладая таким же практическим потолком.

Остаётся надеяться на здравый смысл лидеров французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт"), которые могут прийти сейчас к власти после роспуска Национальной ассамблеи Франции. Однако глава партии Жордан Барделла вовсе не намерен, если получит мандат премьер-министра, прекращать поставки французской конвенциональной военной техники на Украину. Похоже, он готов отказаться только от поставки самолётов, да и то ещё не факт. Сейчас для Франции поставки техники Киевской хунте - это лучшая реклама своей убойной продукции. Ведь на рынке вооружений САУ CAESAR пользуется повышенным спросом от Дании до Армении. Что же, гаубицы действительно хороши. Кроме того, есть и ещё один тревожный сигнал: Париж только что отправил два бронекатера на усиление укронацистской группировки, готовящей оборону Одессы. На борту этих плавсредств находилось более двух десятков французских военнослужащих, которых почему-то, наверное, по старой памяти, наши СМИ продолжают титуловать "наёмниками". Остаётся предположить, что французские «наёмники» - исключительно богатые и самостоятельные люди. Так, они поставляют лёгкие шестиколёсные танки AMX 10 RC и гаубицы TRF 1, и САУ CAESAR, договариваются о приобретении для своих нужд ПТРК и кассетных бомб французского же производства, снарядов и гранатомётов… А вот теперь ещё и бронекатерами обзавелись. Хотя вряд ли такое малое плавсредство было в состоянии дойти своим ходом от берегов Франции до Одессы. Ну и, надо полагать, для получения точного целеуказания для своих орудий и ракет «наёмники» взломали Link 16 (боевую управляющую информационную систему НАТО) и, как заправские хакеры, незаконно вводят целеуказание.

В общем, если всё это какие-то тайные ЧВК, то встаёт вопрос: а в чём у них отличие от регулярной армии? Ну разве что стратегическими силами Французской республики эти "наёмники" не управляют.

В этой связи становится ясно, что эпохальный документ о заключении оборонительного союза между Россией и КНДР подоспел вовремя как никогда. Коль скоро более шестидесяти государств блока НАТО (помимо собственно членов, есть ещё 20 государств со статусом Major non-NATO Ally, что означает "основной союзник вне НАТО" и 13 государств, стремящихся этот статус получить) решили отправиться в крестовый поход против нас, нам необходимо срочно организовать оборону Евразии. Да-да, именно Евразии с учётом результатов Мадридской конференции Североатлантического альянса от июня 2022 года. Именно тогда этот блок из официально оборонительного стал планетарно-наступательным. И, как сказал наш верховный главнокомандующий, если целью является стереть Россию с лица земли, то что может остановить нас или ограничить в выборе адекватного ответа (цитирую смысл сказанного в рамках прошедшей в Ханое 20 июня пресс-конференции В.В.Путина по завершении переговоров с руководством Вьетнама).

НАТО сейчас остро нуждается во времени и для того, чтобы получить необходимые годы для дальнейшего наращивания мышц и поглощения нашего пространства, Альянс использует все аргументы вплоть до террористического, дабы принудить Россию к переговорам. Но идти на этот сценарий Москве нет никакого резона. Так как при временном замораживании украинского фронта следует ожидать активизации сил НАТО на Кавказе, где конфликт между Азербайджаном и Арменией только разгорается.

Поэтому, возвращаясь к анализу результатов переговоров В.В. Путина и Ким Чен Ына, можно смело сказать, что подписанный лидерами документ поменял весь геостратегический расклад в Азии. Россия укрепит оборону КНДР, так как на территории Республики Корея с 1951 г. находятся две базы ВВС США – Кунсан и Осан. Не исключено, что теперь им будет противостоять наше присутствие в регионе. Также станет более тесным стратегическое партнёрство между Россией и Китаем, КНР и КНДР. Так создаётся пояс безопасности.

Однако есть ещё и экономическая составляющая. Обеспечив себе надёжное присутствие в этой части Азии, Россия станет внимательно наблюдать за Южно-Китайским морем, в котором, в рамках спора за владение архипелагом Спратли, мы уже приходили на помощь флоту КНР, имевшему разногласия с Тихоокеанским флотом США. Напомню, что именно через этот регион в районе Малаккского пролива проходит южный магистральный морской путь. Так что к одному "узкому" месту в Баб-Эльмандебском проливе, где сражаются хуситы, может добавиться ещё одно – в районе Южно-Китайского моря. Не менее важна и возможность получить поддержку от Пхеньяна в области производства снарядов. Как известно, именно в КНДР самые большие запасы в мире 152-мм изделий, которые так нужны нам на фронте. Мы же, в свою очередь, способны помочь дальнейшему развитию атомной и космической программ Пхеньяна. То есть речь идёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Кроме того, северокорейский подводный флот входит в пятёрку мощнейших подплавов мира. Так что поддержка со стороны КНДР наших интересов в эпоху появления в Тихоокеанском регионе детища НАТО союза AUKUS точно не будет лишней.

Как правильно отметил венгерский лидер Виктор Орбан, мир стремительно двигается к войне. Когда-нибудь даже нам, государству исключительно миролюбивому, может не хватить возможности и далее сдерживать агрессора. Хотя к такому сценарию Россия уже готова. Хотя будем молиться, чтобы он не наступил!"

Региональная тема – Съезд малых городов прошел в Нижегородской области

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 14-15 июня в Нижегородской области проходил III Съезд малых городов Нижегородской области и Гродненской области (Республика Беларусь), на котором около 300 делегатов обсудили вопросы делового партнёрства в агропромышленной сфере, деятельности органов местного управления, туризма, а также культуры и молодёжной политики.

"Съезд охватил четыре муниципалитета нашего региона - Семенов, Городец, Бор и рабочий поселок Воскресенское. Организаторами съезда выступили Правительство Нижегородской области, Дом народного единства, Законодательное собрание Нижегородской области и Партнёрский союз районов Гродненской области Республики Беларусь по устойчивому развитию.

Напомним, что сам съезд был анонсирован еще в сентябре 2023 года во время визита в Гродно председателя Законодательного собрания области Евгения Люлина. Это было обусловлено возрастающим партнерством региона с Республикой Беларусь. Так, к настоящему времени уже около 20 лет действует Совет делового сотрудничества между Нижегородской областью и Республикой Беларусь. Также еще в 2005 году было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Гродненским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Помимо прочего, оно предусматривает развитие взаимодействия хозяйствующих субъектов, включая поддержку и защиту инвестиций, создание новых рабочих мест.

Отметим, что в настоящее время в регионе особое внимание уделяется развитию муниципалитетов и межмуниципального взаимодействия, практики которых получили высокую оценку. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в апреле 2023 г. представил нижегородские практики развития компетенций сотрудников местного самоуправления Президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого обсуждались вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи развития муниципалитетов и особенности работы местного самоуправления в системе публичной власти.

Также в области функционирует Региональный совет, который представляет собой новую эффективную площадку по взаимодействию муниципалитетов и региональных властей. Ряд принятых решений (в частности, формирование нового туристского кластера, новые подходы к благоустройству многоквартирных домов, предложения по вопросам кадровой политики) уже лег в основу обновлений, внесенных в 2023 г. в Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Нельзя не признать эффективность такой практики межмуниципального взаимодействия, как съезды малых городов, и для развития государственной молодежной политики. Так, на завершившемся съезде было предложено внедрить единый стандарт работы молодежных палат в регионах РФ и Республики Беларусь. В частности, предложено ввести единый возрастной ценз для депутатов молодежных палат, критерии их отбора, сделать упор на законотворчество. Предполагается также закрепить права и обязанности молодежных палат и законодательно унифицировать единое название и статус для таких организаций.

Нельзя не констатировать, что проведение совместных съездов совместно с Республикой Беларусь имеет ряд важных измерений. Во-первых, обмен лучшими практиками способствует разработке новых принципов и стандартов, а также улучшению уже имеющихся подходов к деятельности муниципалитетов по ряду направлений. Во-вторых, выработка предложений, которые могли бы лечь в основу законодательства обоих государств, представляет собой важную работу по продолжению интеграции Союзного государства".

Муниципальная тема – История своей семьи, своего рода – одна из основных задач в воспитательном процессе

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", к. филос. н., доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, доцент каф. философии, истории и ТСК НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев отмечает, что 2024 год объявлен годом семьи.

"К данной теме мы уже обращались в наших материалах. Нами были рассмотрены проблемы семьи и семейных ценностей в трудах двух замечательных мыслителей В. В. Розанова и И.А.Ильина. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с семьей и семейными ценностями еще одного известного мыслителя - отца Павла Флоренского (1882 – 1937). Сразу же отметим, что о. П. Флоренский известен больше всего как философ и религиозный деятель. Однако, его можно назвать русским Леонардо да Винчи. Кроме философии он занимался физикой и математикой, геологией и биологией, археологией и этнографией, и рядом других наук. Кроме этого, он писал стихи и прозаические сочинения. Понятно, что провести в одном материале анализ всей его деятельности не представляется возможным. Поэтому, мы обратимся к его взглядам на семью и семейные ценности.

Последние годы жизни о. Павел провел в местах заключения, из которых он писал своим детям, которых у него было пять (три сына и две дочери). О. Павел не создал своей системы воспитания подрастающего поколения, он просто не успел этого сделать, так как в 1933 г. был арестован и многие работы в отношении этих вопросов останутся не завершенными.

О. Павел Флоренский очень много уделял внимание проблеме сохранения семейных и родовых связей в своих работах "Детям моим. Воспоминания прошлых лет" и "Имя Рода". В работе "Имя Рода" о. Павел формулирует проблему, почему же необходимо заниматься историей своей семьи, изучать свое генеалогическое древо. По его мнению, это необходимо потому, что, опираясь на историю деяний своих предков, человек будет опираться на них в своей современной жизни как в социальной, духовной, культурной жизни, и таким образом сохранять социально-культурную преемственность поколений. Он считал, что каждый человек несет ответственность перед младшими поколениями за достояние своей семьи, это входит в закон сохранения культурных и общественных ценностей. Кроме того, знать свой Род, свою семью, значит исполнять духовный долг благодарения за жизнь. Необходимо добавить, что по мнению мыслителя изучение истории своего рода, своей семьи должна ставить и решать, в первую очередь, нравственные уроки и задачи. Именно поэтому в своих письмах из мест заключения отец Павел акцентирует внимание своих детей к их предкам, к их образу жизни. Именно на этом и формируются законы бытия рода Флоренских. "Старайтесь записывать все, что можете о прошлом рода, семьи, дома, обстановки, вещей, книг и т.д. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас будет написано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, неодухотворенного", - писал о. Павел Флоренский.

История рода, по мнению о. Павла Флоренского должна решать нравственные задачи в воспитании подрастающих поколений. В своих письмах с Соловков отец Павел настойчиво обращает внимание своих детей к их предкам и все более определенно формулирует законы бытия рода Флоренских. Находясь в заключении, не имея возможности общаться со своими близкими, именно семья, которую он понимал, как триединство личности, семьи и рода, и становится предметом его переживаний. Противостоять хаосу можно только лишь утверждением личности, вбирающей в себя опыт своего рода, внимающей ему, и в этом важнейшее звено – передача опыта от родителей к детям.

В заключение хотелось бы отметить, что идеи о. Павла Флоренского являются актуальными в нашем современном мире, где общество атомизировано, где дети стараются жить отдельно от своих родителей, не интересуясь историей своих предков, своей семьи. Однако не зря говорят: "Чтобы построить будущее, надо знать свое прошлое". История, в том числе и история своей семьи, своего рода, помогает нам понять, откуда мы пришли, какие вызовы уже были преодолены, и какие ошибки стоит избегать впереди".