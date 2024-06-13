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Общество

Распределительные газопроводы построили в селе Пионерское Нижегородской области

26 июня 2024 17:10  [120] Общество

Фото: ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью более 14,2 км построили в селе Пионерское Нижегородской области.

Как сообщает "Газпром газораспределение Нижний Новгород", для стабильного газоснабжения специалисты установили пункт редуцирования газа.

В Пионерском газифицировано 101 домовладение. Новые сети позволят подключить ещё 111 участков, с учетом будущей застройки. Уже подключен первый потребитель.

По словам директора борского филиала ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Сергея Паташова, в рамках программы догазификации с жителями села Пионерское заключено 28 договоров, в том числе 11 комплексных. По 26 соглашениям работы уже исполнены. До границ участков заявителей построены сети. 

В Нижегородской области по решению губернатора Глеба Никитина действует программа компенсации расходов нижегородцев при догазификации домовладений.

Ранее сообщалось, что программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ. 

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Теги:
ГАЗ Газопровод Газоснабжение
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