Более 3 тысяч квартир и домов чиновников изъято в России в пользу государства Общество

В 2023-2024 годах в России в пользу государства судебные приставы передали более 3,3 тысячи квартир и домов, приобретение которых чиновники не смогли подтвердить легальными доходами.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

"В рамках исполнительных производств, возбужденных на основании исполнительных документов, выданных судами по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена, за 2023 год и 5 месяцев 2024 года в уполномоченные органы передано более 1,2 трлн ценных бумаг и порядка 10,4 тысячи объектов иного имущества, в том числе 3,3 тысячи квартир и домов", - рассказал Дмитрий Аристов.

Кроме того, по словам директора Федеральной службы судебных приставов, было изъято не подтвержденных доходами 115 транспортных средств, 427 предметов роскоши - часы, ручки, монеты, картины, ценные бумаги.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы помогли инвалиду заселиться в квартиру.