Суммы госпошлин в сфере миграции поменяются с 1 июля 2024 года Общество

Суммы государственных пошлин в сфере миграции изменятся 1 июля 2024 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, с указанной даты госпошлина составит:

- за выдачу российского паспорта с электронным носителем информации, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории России, – 6000 рублей;

- за выдачу паспорта гражданину РФ в возрасте до 14 лет – 3000 рублей;

- за выдачу проездного документа беженца или продление срока действия указанного документа – 420 рублей;

- за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему в РФ, визы:

для выезда из РФ – 1200 рублей;

для выезда из РФ и последующего въезда в РФ – 1200 рублей;

для многократного пересечения Государственной границы РФ – 1920 рублей;

- за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства – 960 рублей за каждого приглашенного;

- за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены, - 6000 рублей;

- за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ - 420 рублей;

- за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание – 1920 рублей;

- за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в целях получения образования – 1920 рублей;

- за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников – 12 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника;

- за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства – 4200 рублей;

- за прием в гражданство РФ, выход из гражданства РФ, за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ – 4200 рублей.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал инициативу о конфискации за организацию нелегальной миграции.

Также сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о выдворении иностранцев.