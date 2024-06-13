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Общество

"Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна

28 июня 2024 16:15  [46] Общество

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила на собственных рейсах услугу, которая позволяет выкупать блок мест для сна, сообщает ТАСС.

Приобрести "спальное место" можно на некоторых международных и внутренних рейсах перевозчика, которые выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777. В прошлом году такая опция была доступна для пассажиров, отправляющихся на Кубу. 

Стоимость услуги начинается от 6,8 тыс. рублей. Клиенту предоставят спальный набор из бизнес-класса: это матрас, простыня, подушка, плед и дорожный набор.

Воспользоваться сервисом Sleep+ можно на этапе регистрации в аэропорту вылета при наличии достаточного количества свободных мест. 

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" ввела новую услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета. После успешного трехмесячного тестирования услуга будет предоставляться на всех рейсах авиаперевозчика, а также на рейсах дочерней авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом SU.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки будут продлены.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
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