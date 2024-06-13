"Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна Общество

Авиакомпания "Аэрофлот" запустила на собственных рейсах услугу, которая позволяет выкупать блок мест для сна, сообщает ТАСС.

Приобрести "спальное место" можно на некоторых международных и внутренних рейсах перевозчика, которые выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777. В прошлом году такая опция была доступна для пассажиров, отправляющихся на Кубу.

Стоимость услуги начинается от 6,8 тыс. рублей. Клиенту предоставят спальный набор из бизнес-класса: это матрас, простыня, подушка, плед и дорожный набор.

Воспользоваться сервисом Sleep+ можно на этапе регистрации в аэропорту вылета при наличии достаточного количества свободных мест.

Напомним, ранее авиакомпания "Аэрофлот" ввела новую услугу перевозки животных на соседнем кресле в салоне самолета. После успешного трехмесячного тестирования услуга будет предоставляться на всех рейсах авиаперевозчика, а также на рейсах дочерней авиакомпании "Россия", которые выполняются под кодом SU.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки будут продлены.