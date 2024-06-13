Роспотребнадзор не рекомендует для купания семь пляжей Нижнего Новгорода

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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 7 пляжах Нижнего Новгорода, расположенных на 6 озёрах. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
На 28 июня отобраны более 200 проб воды в районах пляжных зон на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.
Согласно информации, показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:
Канавинский район:
- озеро Сортировочное - пляж "Берёзовая роща";
- озеро Мещерское;
- озеро Больничное.
Сормовский район:
- озеро Лунское;
- озеро Светлоярское (2 пляжа);
- озеро Пестичное.Соответствующие предупредительные аншлаги "Купаться не рекомендуется" установлены на всех указанных площадках.
В Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей. На прошлой неделе нежелательными для купания называли 10 из них.В ведомстве также сообщили, что по результатам лабораторных исследований воды небезопасно и озеро Святое в Дзержинске.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.
Как сообщалось ранее, на официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей.
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