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Общество

Роспотребнадзор рекомендует не купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода

21 июня 2024 13:36  [109] Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода, расположенных на 8 озёрах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку всего в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей, теперь большинство из них небезопасно для водных процедур.

На 21 июня отобраны более 180 проб воды в районах пляжных зон на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Согласно информации, показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:

Канавинский район:

- озеро Сортировочное - 2 пляжа;

- озеро Мещерское;

- озеро Больничное.

Сормовский район:

- озеро Лунское;

- озеро Светлоярское;

- озеро Пестичное.

Автозаводский район:

- озеро ПКиО 2 очереди.

Ленинский район:

- озеро Силикатное - оба пляжа.

Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Как сообщалось ранее, на официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей.

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Теги:
Купальный сезон пляжи Роспотребнадзор
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