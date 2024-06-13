Роспотребнадзор рекомендует не купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода, расположенных на 8 озёрах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку всего в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей, теперь большинство из них небезопасно для водных процедур.

На 21 июня отобраны более 180 проб воды в районах пляжных зон на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Согласно информации, показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:

Канавинский район:

- озеро Сортировочное - 2 пляжа;

- озеро Мещерское;

- озеро Больничное.

Сормовский район:

- озеро Лунское;

- озеро Светлоярское;

- озеро Пестичное.

Автозаводский район:

- озеро ПКиО 2 очереди.

Ленинский район:

- озеро Силикатное - оба пляжа.

Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Как сообщалось ранее, на официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей.