Роспотребнадзор рекомендует не купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 10 пляжах Нижнего Новгорода, расположенных на 8 озёрах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поскольку всего в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей, теперь большинство из них небезопасно для водных процедур.
На 21 июня отобраны более 180 проб воды в районах пляжных зон на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.
Согласно информации, показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:
Канавинский район:
- озеро Сортировочное - 2 пляжа;
- озеро Мещерское;
- озеро Больничное.
Сормовский район:
- озеро Лунское;
- озеро Светлоярское;
- озеро Пестичное.
Автозаводский район:
- озеро ПКиО 2 очереди.
Ленинский район:
- озеро Силикатное - оба пляжа.
Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.
Как сообщалось ранее, на официальных пляжах Нижнего Новгорода дежурят 35 матросов спасателей.
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