Улицу Белинского в Нижнем Новгороде не будут полностью перекрывать для ремонта путей

Фото:
Участок дороги от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской по улице Белинского в Нижнем Новгороде не планируется полностью перекрывать для реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, поскольку на улице Белинского ввели частичные ограничения движения.
"С ними можно ознакомиться в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации", - пояснили в дептрансе.
Напомним, реконструкция трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева – Белинского в Нижнем Новгороде в середине июня.
Также ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской перенесли на 2025 год.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+