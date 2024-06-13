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Общество

Улицу Белинского в Нижнем Новгороде не будут полностью перекрывать для ремонта путей

01 июля 2024 15:27  [114] Общество

Фото: Александр Воложанин, pravda-nn.ru

Участок дороги от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской по улице Белинского в Нижнем Новгороде не планируется полностью перекрывать для реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, поскольку на улице Белинского ввели частичные ограничения движения.

"С ними можно ознакомиться в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации", - пояснили в дептрансе.

Напомним, реконструкция трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева – Белинского в Нижнем Новгороде в середине июня.

Также ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской перенесли на 2025 год.

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Теги:
Реконструкция Трамвай
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