Улицу Белинского в Нижнем Новгороде не будут полностью перекрывать для ремонта путей Общество

Фото: Александр Воложанин, pravda-nn.ru

Участок дороги от улицы Ковалихинской до улицы Полтавской по улице Белинского в Нижнем Новгороде не планируется полностью перекрывать для реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, поскольку на улице Белинского ввели частичные ограничения движения.

"С ними можно ознакомиться в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации", - пояснили в дептрансе.

Напомним, реконструкция трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева – Белинского в Нижнем Новгороде в середине июня.

Также ранее сообщалось, что реконструкцию трамвайных путей на Ильинской перенесли на 2025 год.