Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
01 июля 2024 18:54  [82] Нижегородские предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на покупку автолавки
01 июля 2024 15:42  [122] Нижегородский опыт по созданию инвестпрофилей представили в Башкирии
01 июля 2024 14:38  [146] РТК-Сервис расширил каналы связи "Ростелекома" в 36 регионах России
01 июля 2024 07:16  [218] Новые правила учёта крепкого алкоголя для общепита начали действовать в России
28 июня 2024 13:22  [521] Как купить квартиру с альтернативной сделкой?
28 июня 2024 10:37  [410] Нижегородские предприниматели могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ
28 июня 2024 07:42  [424] "Русал" принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года
27 июня 2024 17:39  [443] Число бесплатных регистраций бизнеса нижегородских предпринимателей выросло на треть
27 июня 2024 17:11  [757] "Росгосстрах" и ВТБ: каждый второй нижегородец собирается купить квартиру до 2034 года
27 июня 2024 13:28  [399] Нейросетью GigaChat в России пользуются более 4 тысяч компаний
Бизнес

Нижегородские предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на покупку автолавки

01 июля 2024 18:54  [82] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 15 районах Нижегородской области взял старт конкурс на получение субсидий на покупку "магазина на колесах" по программе "Автолавки в село". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проект реализует региональный Минпромторг.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, программа позволяет предпринимателям получить компенсацию до 2,5 миллиона рублей при покупке автолавки. Из которых 2 млн рублей выделит нижегородское правительство, 500 тысяч рублей – администрация муниципалитета. Общий бюджет проекта в этом году составляет 30 млн в рублей.

По данным Максима Черкасова, что в этом году программа действует в Ковернинском, Сокольском, Воскресенском, Сосновском (две автолавки), Шатковском, Ардатовском, Дальнеконстантиновском, Бутурлинском, Тоншаевском, Вознесенском, Павловском, Вадском, Варнавинском, Балахнинском и Краснобаковском округах.

В настоящее время идет приём заявок в Вадском и Павловском муниципальных округах. Полную информацию о сроках и условиях проведения конкурсных процедур в остальных районах-участниках проекта можно получить в администрациях муниципальных образований. Основное условие при получении субсидии это обслуживание отдаленных и малонаселенных пунктов, где нет круглогодично работающего магазина.  Начиная с 2019 года автолавки регулярно стали приезжать более чем в 570 таких деревень и сел. 

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года нижегородским компаниям выдано более 58 млн рублей льготных займов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
14 июня 2024 09:14  [606] Более 58 млн рублей льготных займов выдано нижегородским компаниям с начала 2024 года
13 июня 2024 15:34  [540] Более 30 нижегородских компаний стали участниками реверсной бизнес-миссии
11 июня 2024 16:36  [655] Михаил Мишустин заявил о начале работы по новым нацпроектам
20 мая 2024 15:21  [865] Нижегородские предприятия поставили госкомпаниям товаров и услуг на 26 млрд рублей
20 мая 2024 14:49  [742] Нижегородская область входит в топ-10 по привлечению льготных кредитов в бизнес
13 мая 2024 17:09  [694] Более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph