Нижегородские предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на покупку автолавки Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 15 районах Нижегородской области взял старт конкурс на получение субсидий на покупку "магазина на колесах" по программе "Автолавки в село". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, проект реализует региональный Минпромторг.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, программа позволяет предпринимателям получить компенсацию до 2,5 миллиона рублей при покупке автолавки. Из которых 2 млн рублей выделит нижегородское правительство, 500 тысяч рублей – администрация муниципалитета. Общий бюджет проекта в этом году составляет 30 млн в рублей.

По данным Максима Черкасова, что в этом году программа действует в Ковернинском, Сокольском, Воскресенском, Сосновском (две автолавки), Шатковском, Ардатовском, Дальнеконстантиновском, Бутурлинском, Тоншаевском, Вознесенском, Павловском, Вадском, Варнавинском, Балахнинском и Краснобаковском округах.

В настоящее время идет приём заявок в Вадском и Павловском муниципальных округах. Полную информацию о сроках и условиях проведения конкурсных процедур в остальных районах-участниках проекта можно получить в администрациях муниципальных образований. Основное условие при получении субсидии это обслуживание отдаленных и малонаселенных пунктов, где нет круглогодично работающего магазина. Начиная с 2019 года автолавки регулярно стали приезжать более чем в 570 таких деревень и сел.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года нижегородским компаниям выдано более 58 млн рублей льготных займов.