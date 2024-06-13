Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больцу после падения из окна Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода в районе 11 утра из окна четвёртого этажа многоквартирного дома на улице Вячеслава Шишкова выпал двухлетний мальчик.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, в тяжелом состоянии ребенок доставлен в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу. За его жизнь борются реаниматологи и нейрохирурги.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Буквально накануне несчастный случай произошел в Сормовском районе. На проспекте Кораблестроителей полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты пятого этажа. Двумя неделями ранее также в Сормовском районе из окна восьмого этажа дома по улице Льва Толстого выпала пятилетняя девочка.

В этой связи главный внештатный детский травматолог регионального Минздрава Николай Тутин призывает родителей не оставлять одних детей без присмотра. Рекомендуется убрать от окна все предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник, и не просить детей помочь открыть окно. В доме, где есть малолетние дети, нужно установить на окна ограничители. Кроме того, помнить, что москитные сетки не защищают от падений.

Медики отмечают, что от москитных сеток дети погибают чаще, чем от болезней. Поэтому просят родителей помнить эти простые правила.