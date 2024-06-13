Пятеро пострадавших от ботулизма нижегородцев ещё находятся в больницах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

В медучреждениях областного центра лечение от ботулизма продолжают пять человек. Один из них до сих пор находится в реанимации. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном Минздраве.

Согласно информации, четверо пострадавших размещены в инфекционной клинической больнице №2, ещё 1 человек – в инфекционной больнице №23.

"У всех пяти человек наблюдается положительная динамика. Медики оказывают больным всю необходимую помощь", - добавили в ведомстве.

Напомним, что начиная с 17 июня в областном центре было зарегистрировано несколько случаев ботулизма. Всего было госпитализировано 17 человек, включая одного подростка.

Как сообщает телеканал "360", всего в России после вспышки ботулизма в больницах остаются 70 человек, 17 из них - на ИВЛ. Основная часть пострадавших пришлась на Москву и Подмосковье, Нижний Новгород и Казань. Единичные случаи заражения зарегистрированы в других регионах: пострадавшие съели отравленные продукты во время поездок.