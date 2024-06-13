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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают для участия в бизнес-миссии в Оман

04 июля 2024 08:12  [91] Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Султанате Оман, которая пройдёт с 22 по 23 октября 2024 года. Поддержку участникам окажет Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Глава регионального Минпромторга Максим Черкасов отметил, что Оман является вторым по величине государством Аравийского полуострова и перспективным направлением для региональных предприятий. Помощь в начале сотрудничества с компаниями из Омана нижегородцы могут получить в РЭЦ, специалисты которого проанализируют рынок, подберут для участников поездки потенциальных партнёров, разработают и тиражируют раздаточные материалы.

Также организаторы выезда берут на себя расходы на аренду площадей и мебели для проведения переговоров, услуги переводчиков и транспортные расходы за рубежом. Сами компании оплачивают транспортные и командировочные расходы для сотрудников.

Для того, чтобы принять участие в бизнес-миссии в Оман, нужно до 28 августа зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

Принять участие в бизнес-миссии на льготных условиях могут предприятия, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Приветствуется опыт экспортных поставок и участия в международных выставках и деловых миссиях.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки Российского экспортного центра и регионального Центра поддержки экспорта можно по телефону +7 (831) 435-18-48.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромторгом. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

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Теги:
Международное сотрудничество Экспорт
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