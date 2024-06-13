Строительство термального комплекса с гостиницей началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство туристического комплекса в рамках первого в стране соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в сфере туризма началось в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, возводить комплекс будет ООО "Экопарк-Нижний Новгород". Согласно проекту, на Гребном канале в Нижнем Новгороде будут возведены пятизвездочная гостиница на 258 номеров, термальный комплекс с бассейнами. Кроме того, территория вокруг комплекса будет благоустроена.

Общий объем инвестиций в проект составит свыше 8 млрд рублей, количество рабочих мест – около 200. Ожидается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

По словам замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова, комплекс строится в рамках СЗПК, которое правительство Нижегородской области, Минэкономразвития РФ и инвестор заключили на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Объект также получил одобрение на льготное кредитование по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

Механизмом СЗПК могут воспользоваться компании Нижегородской области, которые соответствуют критериям федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации". Подать заявление можно в электронном виде через государственную информационную систему "Капиталовложения".

По данным Минэкономразвития Нижегородской области, в настоящее время в регионе заключено четыре соглашения о защите и поощрении капиталовложений на общую сумму в более чем 150 млрд рублей.

СЗПК дает право инвестору частично возместить затраты на создание инфраструктуры за счет уплаченных налогов, а также "стабилизировать" текущие условия реализации проекта. Что бы заключить региональные СЗПК объем инвестиций в проект должен составлять не менее 200 млн рублей, для заключения федеральных СЗПК – не менее 850 млн рублей. СЗПК можно заключить как на федеральном, так и на региональном уровне. Подробную информацию об условиях заключения СЗПК можно получить в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что экспоцентр с гостиницей "пять звёзд" построят возле Нижегородской ярмарки.

Также сообщалось, что на Гребном канале в Нижнем Новгороде будет построен гостиничный комплекс.