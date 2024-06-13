XII Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде Политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании XI Форума регионов Белоруссии и России в Витебске, сообщила, что XII Форум пройдет в Нижнем Новгороде. Матвиенко подчеркнула, что за право принять Форум среди российских регионов велась конкурентная борьба, и старинный русский город, расположенный на слиянии Волги и Оки, победил по праву.

История Форума начинается в 2012 году. Идея его создания принадлежит президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Цель Форума состоит в развитии и укреплении прямых контактов между двумя близкими странами. Форум проходит под кураторством Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Республики Национального Собрания республики Беларусь. Первый Форум прошел в 2014 году в Минске, после этого встречи проходили в Москве, Могилеве, Санкт-Петербурге, Гродно, Уфе. В этом году Форум приняли города Витебск, Полоцк и Новополоцк. Участники XI Форума обсуждали "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства".

Размышляя о программных контурах предстоящего Форума, мы предложили экспертам высказать свои предположения о том, что могло бы стать основной темой XII Форума регионов Белоруссии и России и какой вклад в его содержание может внести Нижний Новгород?

Евгений Семёнов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества заявил, что в условиях эскалации глобального международного конфликта, интеграционные связи Белоруссии и России имеют особое значение.

"Множество самых разных способов взаимодействия между двумя нашими странами обеспечивают действенную защиту от намерений "коллективного Запада". Форум регионов России и Белоруссии – один из таких эффективных инструментов, обеспечивающих эту защиту. Полагаю, что актуальные реалии, связанные с многолетним санкционным давлением на наши страны, а также вызовы, обусловленные задачами Специальной военной операции, должны ставить перед Программным комитетом Форума совершенно конкретные, прагматические задачи. В первую очередь – это задача достижения технологического суверенитета", - подчеркнул эксперт.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского уверен, что Форум регионов Белоруссии и России представляет собой площадку для установления новых и укрепления уже существующих деловых контактов. Поэтому, основной темой следующего Форума, скорее всего, будет экономическое сотрудничество между регионами двух союзных государств. Причём, спектр взаимодействия будет крайне широким, включая такие отрасли, как нефтегазовая, машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии и другие.

"Между Нижегородской областью и Республикой Беларусь уже давно сложились тесные взаимоотношения. Как недавно отметил губернатор области Глеб Никитин, на текущий момент между нижегородскими и белорусскими муниципалитетами действует более 30 соглашений. Проведение подобного мероприятия на нижегородской земле – отличный повод продолжить установление аналогичных связей и между другими муниципалитетами", - указал он.

"Вместе с тем, Нижний Новгород может внести особый вклад в тематическое содержание мероприятия, предложив свои идеи и проекты в области кардинального усиления туристического потока между странами в целом и регионами – в частности. В этой связи, символическим было бы активное использование при проведении Форума речного транспорта, что, во-первых, ещё более наглядно продемонстрировало бы географические особенности и красоты региона, во-вторых, показало бы туристический потенциал нашей области, и, в-третьих, почему бы ставшим настоящей достопримечательностью столицы Приволжья "Метеору" и "Валдаю" не расширить горизонты своего плавания, например, по крупным рекам Белоруссии", - предположил эксперт.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" предполагает, что главной темой грядущего XII Форума регионов Белоруссии и России станут гуманитарные проблемы. И, в частности, вопросы взаимодействия на уровне не только регионов, но и муниципалитетов. Он напомнил, что совсем недавно в Семенове завершился III российско-белорусский Съезд малых городов.

"Этот формат зародился в именно в Нижегородской области, и по утверждению члена Совета Федерации Ольги Щетининой, представители других регионов России очень хотят поучаствовать, а то и организовать нечто подобное у себя. К тому же опыт, приобретенный Нижним Новгородом как молодежной столицей -2023 и культурной столицей-2024 требует своего осмысления и распространения. Чем не тема для обсуждения?

А если всё-таки главной темой будущего Форума станет экономика, то и здесь выбор Нижнего Новгорода вполне оправдан. Достаточно вспомнить исключительно сжатые сроки развертывания совместного предприятия по выпуску трамваев, а теперь и электробусов "МиНиН" в Ворсме. Или признание на ИКТ-форуме "ТИБО" в Минске совместного стенда Нижегородской области и ЦИПРа (прописавшегося в Нижнем всероссийского мероприятия) лучшим. Опять же, зря что ли в Нижнем собрались открыть Генеральное консульство республики Беларусь?" - сказал он.

Андрей Чугунов напомнил стихотворение горьковского поэта Бориса Пильняка:

"… Чай, соседи,

Чай шабры. Чай, земляки.

- Чай, и мы оттуда едем -

с Волги-матушки реки".

"К кому же еще ехать сябрам, как не к волжским шабрам?" - уверен эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС отметила, что Нижний Новгород в последние несколько лет всё чаще становится центром проведения масштабных общероссийских и международных мероприятий, что одновременно и почётно, и ответственно.

"Это следствие планомерной и комплексной работы команды губернатора: есть инфраструктура должного уровня, организационные ресурсы, ну и соответствующие амбиции", - уточнила эксперт.

По её мнению, в условиях санкционного давления и противостояния коллективному Западу интеграция наших государств имеет особое значение: это не только построение выгодного с финансовой точки зрения взаимодействия, но и взаимопомощь единомыслящих политических акторов.

"Полагаю, что предстоящий XII Форум регионов не обойдёт вниманием важную историческую веху, а именно 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны – этому могут быть приурочены мероприятия, а также пакет сотрудничества в туристической и образовательной сферах, внимание патриотическому воспитанию и коллективной памяти о подвигах советского народа и в частности горьковчан, которые внесли значимый вклад в победу... В текущей геополитической ситуации, очевидно, приоритетный акцент предстоящего форума будет сделан на интенсификацию взаимодействий в экономической, промышленной и IT-отраслях, что необходимо как для укрепления технологического суверенитета обеих сторон, так и для реализации совместных интересов Союзного государства", - прокомментировала Елена Мозгунова.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода, считает, что решение о проведении XII Форума регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде – признание особых заслуг Нижегородской области в укреплении отношений с братской Республикой.

"И это неудивительно – регион фактурно выделяется своими успехами в межрегиональной интеграции с союзной Республикой Беларусь", - соглашается он.

"Совсем неслучайно Правительство России приняло предложение МИДа России открыть в Нижнем Новгороде Генконсульство Беларуси в России – это поднимает уровень отношений ещё на более высокий уровень. Нижний Новгород становится макрорегиональным центром дипотношений с Беларусью - в консульский округ представительства в Нижнем Новгороде вошли также республика Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Рязанская и Ярославская области", - указывает эксперт.