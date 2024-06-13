Роман Пермяков: "У нас с Беларусью давние связи" Политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании XI Форума регионов Белоруссии и России в Витебске, сообщила, что XII Форум пройдет в Нижнем Новгороде. Матвиенко подчеркнула, что за право принять Форум среди российских регионов велась конкурентная борьба, и старинный русский город, расположенный на слиянии Волги и Оки, победил по праву.

Нижегородские эксперты размышляют, что могло бы стать основной темой XII Форума регионов Белоруссии и России и какой вклад в его содержание может внести Нижний Новгород.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Решение о проведении XII Форума регионов Белоруссии и России в Нижнем Новгороде – признание особых заслуг Нижегородской области в укреплении отношений с братской Республикой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что за право принять столь важный форум среди российских городов развернулась настоящая "конкурентная борьба", и как видно Нижний Новгород в ней преуспел.

И это неудивительно – регион фактурно выделяется своими успехами в межрегиональной интеграции с союзной Республикой Беларусь. Пожалуй, самый яркий символ и наглядный пример плодотворной дружбы региона с Беларусью – уже полюбившиеся нижегородцам и гостям города новенькие трамваи "МиНиН", произведенные совместным предприятием России и Беларуси. Есть на чем покатать гостей форума. Но не Мининым единым. Растет товарооборот, укрепляются культурные, транспортные, деловые и туристические связи, при этом во всём этом видится системный подход – создан устойчивый экономический фундамент, на котором возводится каркас социально-культурных связей.

У нас с Беларусью давние связи, так пару лет назад и мне довелось принимать участие в качестве спикера на медиа форуме в Витебске, где мы поделились с коллегами опытом работы в Telegram – сотрудничество развивается по всем направлениям.

Совсем неслучайно правительство России приняло предложение МИДа России открыть в Калининграде и Нижнем Новгороде Генконсульства Беларуси в России – это поднимает уровень отношений ещё на более высокий уровень. Нижний Новгород становится макрорегиональным центром дипотношений с Беларусью - в консульский округ представительства в Нижнем Новгороде вошли также республика Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Рязанская и Ярославская области.

Кроме того, в своих федеральных аналитических докладах мы уже отмечали новаторский подход региона в выстраивании отношений с Беларусью, в частности – практику проведения Съезда малых городов союзного государства. Так недавно в Семенове при поддержке правительства Нижегородской области и "Дома народного единства" состоялся уже III Cъезд малых городов России и Белоруссии, который сопровождался ярким фестивалем "Золотая Хохлома".

В нашем регионе значительно продвинулись и углубились в деле интеграции в рамках союзного государства - дружим не только на уровне региона, но и "малыми городами". Многие регионы при поддержке МИД выстраивают межрегиональное сотрудничество с дружественными странами, в частности, обмениваются визитами и заключают побратимские отношения, однако успешный кейс Нижегородской области, где в интеграции ушли уже на уровень глубже – на межмуниципальный – явно выделяется на общем фоне, и может быть масштабирован и в других регионах.

Полагаю, что финальным аргументом в пользу нашего города стала организация в Нижнем Новгороде важных событий формата БРИКС, которая получила восторженную оценку российского МИДа и статусных гостей со всего мира – Нижний Новгород делом доказал, что становится витриной новой России и может быть одной из самых удачных площадок для проведения международных событий самого высокого уровня".