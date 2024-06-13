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Политика

Евгений Семёнов: "В условиях эскалации международного конфликта связи Белоруссии и России имеют особое значение"

04 июля 2024 15:16  [114] Политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании XI Форума регионов Белоруссии и России в Витебске, сообщила, что XII Форум пройдет в Нижнем Новгороде. Матвиенко подчеркнула, что за право принять Форум среди российских регионов велась конкурентная борьба, и старинный русский город, расположенный на слиянии Волги и Оки, победил по праву.

Нижегородские эксперты размышляют, что могло бы стать основной темой XII Форума регионов Белоруссии и России и какой вклад в его содержание может внести Нижний Новгород.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"В условиях эскалации глобального международного конфликта, когда страны G7 и их вассалы пытаются реализовать политическую, экономическую, технологическую и культурную изоляцию России, интеграционные связи Белоруссии и России имеют особое значение. Множество самых разных способов взаимодействия между двумя нашими странами обеспечивают действенную защиту от намерений "коллективного Запада". Форум регионов России и Белоруссии – один из таких эффективных инструментов, обеспечивающих эту защиту.

Полагаю, что актуальные реалии, связанные с многолетним санкционным давлением на наши страны, а также вызовы, обусловленные задачами Специальной военной операции, должны ставить перед Программным комитетом Форума совершенно конкретные, прагматические задачи. В первую очередь – это задача достижения технологического суверенитета. Об этом неоднократно говорили и президент России Владимир Путин, и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Такой подход к мероприятиям, обеспечивающим реализацию интересов Союзного государства России и Белоруссии, во-многом объясняет выбор Нижнего Новгорода в качестве площадки для проведения XII Форума регионов. Нижний – это город науки, лидер российской отрасли цифровых и IT-технологий, наконец, – это крупнейший центр ОПК. Именно этот особый статус Нижнего Новгорода и его компетентностный комплекс могут заметно повлиять на результативность предстоящего Форума. Если к этому добавить блестящий опыт проведения международных встреч, который есть у города, его древняя история и уникальные виды, то Форум может получить синергетический эффект".

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Форум
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