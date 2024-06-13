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Общество

Проведение работ по благоустройству скверов оценили в Нижегородском районе

04 июля 2024 16:19  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Процесс благоустройства сквера по улице Ильинской и сквера у Зачатьевской башни проверил глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев вместе с представителями подрядных организаций.

Как сообщает районная администрация, все работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"

По словам Алексея Рыболовлева, на объектах завершились демонтажные работы, подготовили основание под укладку брусчатки, идет монтаж парапетов из гранитной плитки методом вентилируемых фасадов.

В сквере по улице Ильинской будут установлены поручни из нержавеющей стали, отремонтируют и восстановят малые архитектурные формы. В настоящее время здесь завершились работы по укладке гранитных плит на ступенчатых сходах. На 50% выполнили укладку брусчатки.В скором времени приступит к ремонту памятников на территориях этих объектов

По итогам инспекции, подрядные организации получили распоряжение укорить производство работ для скорейшего завершения работ без ущерба качеству.

Напомним, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородском районе запланировано благоустройство Касьяновского оврага, Лопатинского оврага (2-я очередь) и сквера по улице Ильинской, работы на всех объектах уже начались.

 

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район ФКГС
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