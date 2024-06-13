Благоустройство сквера у Зачатьевской башни началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера у Зачатьевской башни кремля началось в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщили в администрации Нижегородского района, на объекте идут подготовительные работы. Подрядчик демонтировал старую брусчатку и проводит зачистку парапетов под облицовку.

На территории появятся дорожки общей площадью порядка 1,9 тыс. квадратных метров. Также в рамках благоустройства подрядчик высадит яблони и восстановит газон на площади более 400 квадратных метров. Крове того, в сквере у Зачатьевской башни установят малые архитектурные формы.

Напомним, в этом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородском районе запланировано благоустройство Касьяновского оврага, Лопатинского оврага (2-я очередь) и сквера по улице Ильинской, работы на всех объектах уже начались.

Ранее сообщалось, что сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей.