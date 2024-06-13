Эксперт-мониторинг событий с 28 июня по 5 июля 2024 года от АНО "Минин-центр" Общество

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Об иллюзии мирного урегулирования на Украине", "10 - ая встреча министров окружающей среды стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде", "Традиция как вектор развития: чем привлекает Нижегородский регион жителей различных стран мира".

Федеральная тема – Об иллюзии мирного урегулирования на Украине

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов отмечает, что на фоне провала так называемой "мирной" конференции в Швейцарии Зеленский перестал упоминать о возврате к границам 1991 года, как условия для окончания войны. На вопрос американской журналистки, что означает для Украины "реальная победа" и подразумевает ли она возврат всех территорий, Зеленский ответил, что нужно не допустить разрушения Украины и вступить в ЕС и НАТО. Также он добавил, что Украине нужна "сатисфакция и справедливость".

Что касается мирного плана, то Зеленский предложил такую схему: переговоры с Россией могут начаться только после того, как в мире (здесь подразумевается и Запад и Глобальный Юг) выработают план урегулирования и согласуют его с Украиной. И если он Киев устроит, то точно также представленный план будет разбираться с представителями России. Он добавил, что при обсуждении территориальной целостности Украины может быть использована модель, аналогичная зерновой сделке, когда были два "зеркальных" соглашения Украины и России, но не между собой, а с посредниками в лице Турции и ООН.

Зеленский пытается действовать в той же парадигме, что и раньше: решения мирового большинства будут в ультимативном порядке доведены до России. Упоминает о сатисфакции.

У нас есть целый ряд наблюдателей, которые во всех внешних признаках, пытаются разглядеть приближение мирных переговоров по Украине. Боевые действия идут уже 2,5 года, а сторонники "скорого мира" все ищут тайные знаки его приближения. Вот и сейчас якобы переговоры об остановке войны идут полным ходом, и актуальная задача выйти на мирное соглашение в течение двух-трех месяцев, до президентских выборов в США. Все предыдущие разы Запад и Украина брали "переговорную паузу" только с одной целью - перевооружиться и подготовиться к новому витку вооруженного конфликта.

Возникает вопрос, насколько в целом актуален переговорный трек на нынешнем этапе конфликта. Сегодня конфликт находится на стадии эскалации, когда каждая сторона надеется на победу.

Согласно теории конфликта, переговоры на стадии эскалации невозможны. О них может идти речь не ранее следующего этапа – стадии кульминации, когда сторонами или одной из них задействованы все доступные ресурсы. Однако очевидно, что до этой стадии ещё очень далеко. Конференция в Швейцарии и все последние события только подтвердили, что существующая реальность бесконечно далека от предложений по мирному урегулированию, озвученных 14 июня Владимиром Путиным.

Кроме того, страны Запада не только продолжают наращивать поставки вооружений Киеву, в том числе всё более современных, но уже допускают возможность направления своих войск на Украину. А на следующий день после завершения "мирного" саммита в Швейцарии генсек НАТО Столтенберг заявил, что члены Альянса начали консультации по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, – в качестве "прямого сигнала" о том, что НАТО является "ядерным альянсом".

Существует надежда на позитивные изменения с возможной победой Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре этого года. Трамп долгое время удерживал республиканцев в Палате представителей от выделения помощи Киеву, но в апреле не стал препятствовать предоставлению Украине военного пакета на 60 млрд. долларов. После этого он снова продолжил повторять свои предвыборные обещания остановить конфликт на Украине.

Представлять Дональда Трампа в роли миротворца в конфликте на Украине — серьёзное заблуждение, которое может привести к тяжким последствиям. Об этом прямо говорит видение украинской ситуации со стороны бывшего и, возможно, будущего президента США, изложенное американским генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом.

В целом, суть предложения Трампа заключается в заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения. Совершенно очевидно, что за этим последует очередное усиленное вооружение Украины. А заодно мгновенное формальное принятие в НАТО. Есть и другие версии “мирного” плана Трампа. Так что вариант Трампа - это ловушка для России.

Продолжающийся парад “мирных” планов по Украине, включая и турецкий, имеет одну особенность, которая заключается в том, что ни один из проектов, даже самых нейтральных и дружественных России стран, не совпадает с июньскими инициативами президента РФ.

Всем авторам "мирных" планов следует ориентироваться на публичные предложения Путина от 14 июня 2024 года по полному завершению конфликта на Украине. Кроме признания за Россией Крыма и Севастополя, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в административных границах и дальнейшего существования Украины лишь в статусе внеблокового, нейтрального и безъядерного государства, условием выставлено снятие с России всех санкций.

Путин предложил не только разрешить украинский кризис. Всё гораздо серьёзнее. Президент России предложил Западу глобальную сделку на условиях признания национальных интересов России и зоны её исключительного геополитического влияния и предложил обсудить новую архитектуру евразийской безопасности.

Но Запад категорически отказался, идея американской исключительности и вера Запада в свою непогрешимость, что ещё должно сыграть с США и их союзниками злую шутку. Потому что дальнейшая логика геополитического противоборства диктует появление в стратегических документах РФ новой важнейшей цели — нанести Западу стратегическое поражение.

Таким образом, сегодня о реальных переговорах, а не о бутафорных и манипулятивных мероприятиях, подобных конференции в Швейцарии, речи быть не может.

А пока конфликт переходит в следующую фразу эскалации. Её исход определит дальнейшие события. В этой ситуации следует ожидать любых провокаций — гораздо более жестоких и изощрённых, чем удар по пляжу в Севастополе. От того, насколько у России хватит умения и политической воли упреждать и отвечать на эти вызовы, во многом будет зависеть наша переговорная позиция. А главным аргументом Москвы должно стать серьёзное продвижение ВС РФ на линии фронта.

В конце концов, как и было сказано совсем недавно: "Для России стратегическое поражение будет означать прекращение её государственности. А значит, незачем бояться, надо идти до конца".

Федеральная тема – 10-ая встреча министров окружающей среды стран БРИКС прошла в Нижнем Новгороде

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что на 10-й встрече министров окружающей среды стран БРИКС, которая прошла в Нижнем Новгороде, главы делегаций иностранных государств представили не только актуальные проблемы экологической повестки, но и лучшие практики природоохранной деятельности.

Торжественную церемонию открытия рабочей встречи министров окружающей среды стран БРИКС на Нижегородской ярмарке открыл своим обращением министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В ходе работы форума программы "Чистые реки БРИКС", инициативы "Партнерство экологически устойчивых городов БРИКС", "Леса БРИКС", перспективы расширения сотрудничества в новом формате "десятки" БРИКС, а также другие актуальные экологические вопросы обсуждались с участием представителей России, КНР, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Египта, Эфиопии, Индии, Ирана.

Нижегородская область, которую представлял губернатор Глеб Никитин, благодаря своему многолетнему опыту проведения международного форума "Великие реки", возвращается с этим форматом в глобальный международный календарь мероприятий: с 2025 года форум "Великие реки" будет возрождён в контексте приоритетов БРИКС. Этому способствует сотрудничество Нижегородской области в формате "Волга-Янцзы", который эффективно развивается как на региональном, так и на муниципальном уровне. Партнерами нашего региона являются шесть китайских провинций: Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и Чунцин, по которым протекает река Янцзы.

Новое содержание в повестку "Великих рек" привнесёт интерес стран-участниц к тому, что Волга является главным водным транспортным коридором, связывающим европейскую часть России с Каспийским морем: Волга напрямую влияет на экологическое благополучие Волго-Каспийского бассейна в целом и в частности на экологическую обстановку в Исламской Республике Иран. В перспективе можно увидеть совместную разработку новых аспектов экологии водных ресурсов, связанных с запасами подземных вод в бассейне реки Волги.

Новые перспективные направления просматриваются и в рамке программы "Леса БРИКС", где стоит проблема предотвращения лесных пожаров: от "борьбы с пожарами" силами МЧС необходимо переходить к проектированию и строительству подземной инфраструктуры предупреждения пожаров за счёт разработки и внедрения новых технологий глубинной автоматизированной прокладки и эксплуатации "лесной" спринклерной системы. Современный инфраструктурный прогресс ведёт не только к освоению новых уровней надземного и космического пространства, но и к освоению новых глубин подземного пространства.

Региональная тема – Традиция как вектор развития: чем привлекает Нижегородский регион жителей различных стран мира

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что назначение гражданина Германии Якоба Пиннекера руководителем областного кадрового агентства "Ока", последовавшее вслед за назначением его соотечественника Ремо Кирша советником губернатора Нижегородской области по вопросам переселения иностранных специалистов в наш регион, свидетельствует об устойчивом тренде, сложившемся как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Сегодня среди представителей населения различных европейских стран, США, Канады и Австралии, придерживающихся консервативных ценностей, всё больше распространяется представление о России как о "последнем оплоте" традиционных христианских ценностей. Во многом это связано с последствиями агрессивной экспансии ЛГБТ-культуры в западных странах, игнорированием национальных традиций и наступлением на христианские ценности, составляющие изначальное культурно-историческое ядро западного мира.

В большей степени данные взгляды наблюдаются в протестантской среде, исторически обладающей большим миграционным потенциалом, в меньшей – в католической. Данное обстоятельство, на наш взгляд, выступает основным фактором привлекательности миграции в России консервативно настроенных европейцев, для которых наша страна выступает в качестве "истинной Европы", сохранившей свою христианскую идентичность.

Следует отметить, что в историческом контексте переселение выходцев из Западной Европы в Россию и конкретно в Нижегородский регион не является чем-то новым. Так, уже во второй половине XV века итальянские зодчие приняли активное участие в строительстве обновленного Московского Кремля. Первая Немецкая слобода, ставшая районом компактного проживания европейцев (не только немцев, но и голландцев, французов, датчан и других), появилась в Москве в начале XVI века. В дальнейшем она была перенесена к устью реки Яузы. Из ее среды вышли многие известные государственные деятели, внесшие важный вклад в развитие России.

При этом московская Немецкая слобода не была единственным анклавом, созданным выходцами западных стран в России. Их поселения существовали и в других русских городах, начиная с позднего средневековья. Так, самое восточное лютеранское кладбище на территории Русского государства XVI — XVII веков было обнаружено весной 2024 года на берегу Оки в Нижнем Новгороде. В то время в Нижнем Новгороде проживали датчане, шведы, шотландцы и литовцы.

Общее количество выходцев из западных стран в России непрерывно росло в период реформ Петра I и правления Екатерины II, когда в Поволжье устремились переселенцы из немецких государств. Переселенцами из западных стран или их потомками являлись такие известные личности, как генерал и адмирал Франц Лефорт, мореплаватель Витус Беринг, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай де Толли и многие другие. При этом основными факторами, способствовавшими переселению иностранцев в Россию, выступали перспективы профессиональной самореализации, выгодные материальные условия, атмосфера веротерпимости и доброжелательности. Как правило, иностранцы-европейцы успешно интегрировались в российское общество, проникались русской культурой и становились настоящими патриотами своей новой Родины.

Интересным фактом является то, что процесс переселения выходцев из западных стран в Россию не был прерван после Октябрьской революции. Так, в 1920-30-е годы в Советскую Россию переезжают вместе со своими семьями представители коммунистических организаций из западных стран, опасавшиеся политических репрессий у себя на родине.

В 1941 году, в условиях начавшейся Великой Отечественной войны, в Горьковской области на базе дома отдыха "Лесной курорт" Краснобаковского района был развернут детский интернат Исполнительного комитета Коммунистического интернационала (ИККИ), в который из Москвы были эвакуированы дети работников исполкома Коминтерна и зарубежных коммунистов. Некоторые родители детей поступали в интернат на штатные должности, как, например, член ЦК Компартии Германии Элли Шмидт.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов большое количество российских немцев покинуло России. Так, родители Якоба Пиннекера, происходившие из среды поволжских немцев, переехали в годы перестройки в ФРГ.

В наши дни мы можем стать свидетелями обратного процесса, связанного, во-первых, с возвращением семей ранее эмигрировавших в Германию российских немцев, многие из которых все эти годы продолжают считать себя особой общностью, больше связанной с Россией, чем с Германией; с другой стороны – с растущим интересом граждан различных западных стран к России, их нежеланием приспосабливаться к новым реалиям жизни у себя на родине. Так, для семьи Ремо Кирша из Германии и Аренда Фейнстра из Канады основным мотивом переезда стала их приверженность христианским ценностям, вступившая в противоречие с условиями жизни в их странах.

Вне всякого сомнения, современная концепция миграционной политики России нуждается в обновлении, в рамках которого необходимо учесть заинтересованность государства в привлечении высококлассных специалистов из различных стран мира, в том числе из стран Запада. При этом важная роль здесь должна быть отведена мировоззренческим аспектам. Люди, разделяющие наши ценности, уважающие нашу страну, ее народ, нашу историю и культуру и желающие внести свой вклад в развитие России, должны получить возможность влиться в российское общество, стать его частью. Тем более, что многовековой исторический опыт подтверждает правильность такого подхода.