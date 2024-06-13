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Общество

Движение транспорта на участке улицы Щербакова в Сормово ограничат с 6 июля

05 июля 2024 14:51  [92] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Щербакова временно приостановят движение транспорта. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с прокладкой водопровода.

Ограничения будут действовать с 6:00 6 июля до 20:00 14 июля по улице Щербакова в районе дома №117 по улице Коминтерна.  Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

В департаменте также отмечают, что на время ремонтных работ автобусы А-6 будут ходить по улице Коминтерна в обе стороны. Кроме того, будет введена  остановка "Улица Исполкома" в направлении посёлка Торфопредприятие.

Ранее сообщалось, что улицу Щербакова в Сормове перекроют из-за ремонта теплотрассы до августа.

Также сообщалось, что с 26 июля запретят парковку на участке улицы Буревестника в Нижнем Новгороде

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Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
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