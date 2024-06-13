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Общество

Парковку запретят на участке улицы Буревестника в Нижнем Новгороде с 26 июля

05 июля 2024 10:07  [100] Общество

Фото: Яндекс. Карты

В Московском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Буревестника в районе дома №16 будет ограничена стоянка и парковка транспортных средств.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, ограничения начнут действовать с 26 июля.

Согласно информации, данные изменения в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда внутри квартала.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой ограничений и следовать указаниям дорожных знаков.

Автомобили, оставленные в зоне действия знака "3.27", будут перемещаться на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что парковку полностью запретят на участке улицы Грузинской.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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