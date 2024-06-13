Парковку запретят на участке улицы Буревестника в Нижнем Новгороде с 26 июля Общество

Фото: Яндекс. Карты

В Московском районе Нижнего Новгорода на участке улицы Буревестника в районе дома №16 будет ограничена стоянка и парковка транспортных средств.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, ограничения начнут действовать с 26 июля.



Согласно информации, данные изменения в организации движения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда внутри квартала.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой ограничений и следовать указаниям дорожных знаков.

Автомобили, оставленные в зоне действия знака "3.27", будут перемещаться на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что парковку полностью запретят на участке улицы Грузинской.