Дорога между ЖК "Анкудиновский парк" и проспектом Героев Донбасса запущена в эксплуатацию

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В Нижнем Новгороде сдали новую дорогу, которая связала ЖК "Анкудиновский парк" и проспекта Героев Донбасса. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своём Telegram-канале. По словам мэра, для комфорта жителей движение по новой городской магистрали было открыто раньше.
Кроме проезжей части протяженностью 2,5 км были обустроены тротуары, установлены остановочные павильоны и освещение. На дороге нанесли разметки и установили знаки, а также организовали систему ливневых стоков.
По словам Юрия Шалабаева, недалеко от новой дороги идет строительство ещё одной - на участке протяженностью около 2,5 км от ул. Академика Сахарова до Генерала Ивлиева.Здесь также кроме проезжей части появятся новые тротуары с необходимой инфраструктурой. Дорога готова почти на 100%, выполнить благоустройство участка. Подрядчик завершает работы на объекте досрочно.
"Будем продолжать развивать дорожную сеть в активно строящихся микрорайонах. Например, если взять ЖК, которые расположены рядом с этими новыми дорогами - "Анкудиновский парк", "Новая Кузнечиха", "Цветы" - то только там проживает более 20 тысяч человек",- написал Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что строительство новой дороги к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде завершилось на 50%.
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