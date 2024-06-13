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Общество

Дорога между ЖК "Анкудиновский парк" и проспектом Героев Донбасса запущена в эксплуатацию

05 июля 2024 15:40  [44] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде сдали новую дорогу, которая связала  ЖК "Анкудиновский парк" и проспекта Героев Донбасса. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своём Telegram-канале. По словам мэра, для комфорта жителей движение по новой городской магистрали было открыто раньше.

Кроме проезжей части протяженностью 2,5 км были обустроены тротуары, установлены остановочные павильоны и освещение. На дороге нанесли разметки и установили знаки, а также организовали систему ливневых стоков.

По словам Юрия Шалабаева, недалеко от новой дороги идет строительство ещё одной - на участке протяженностью около 2,5 км от ул. Академика Сахарова до Генерала Ивлиева.Здесь также кроме проезжей части появятся новые тротуары с необходимой инфраструктурой.  Дорога готова почти на 100%, выполнить благоустройство участка. Подрядчик завершает работы на объекте досрочно.

"Будем продолжать развивать дорожную сеть в активно строящихся микрорайонах. Например, если взять ЖК, которые расположены рядом с этими новыми дорогами - "Анкудиновский парк", "Новая Кузнечиха", "Цветы" - то только там проживает более 20 тысяч человек",- написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что строительство новой дороги к ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде завершилось на 50%.

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Теги:
Дороги Строительство
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