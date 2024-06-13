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Более 360 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании за полгода 2024 года

05 июля 2024 16:05  [90]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 125 льготных кредитов на общую сумму 362 млн рублей получили за шесть месяцев текущего года нижегородские предприниматели от подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" (ГосМФО).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это почти в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Деятельность организации ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По данным Нижегородского Минпромторга, государственные займы дают возможность малому и среднему бизнесу стабильно развиваться. Каждый год объем данной поддержки растет. Нижегородские предприниматели имею возможность выбрать любую из восьми программ финансирования, которые действуют в регионе. Полученное финансирование предприниматели могут направить на приобретение оборудования и транспорта, на модернизацию производства, а также пополнить этими средствами оборотный фонд, расширить штат сотрудников и рефинансировать текущие кредиты.

В зависимости от нужного объема средств компании могут получить заем на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 1% до 10% годовых. Размер процентной ставки зависит нескольких факторов. Таких как наличие или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации. Самые выгодные условия предлагаются предпринимателям из моногородов региона, если они относятся к приоритетным категориям заемщиков. В настоящее время в Нижегородской области 12 населенных пунктов со статусом моногорода: Балахна, Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Княгинино, Кулебаки, Мухтолово, Навашино, Павлово, Первомайск, Решетиха.

Также в число приоритетных категорий входят заслуженные предприниматели Нижегородской области, экспортеры, социальные предприниматели, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, которые помогают участникам СВО, а также участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Производительность труда".

Получить заем на льготных условиях от ГосМФО могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам. Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте АНО "МКК ПП НО" Подать заявку в формате онлайн на получение льготного займа можно через цифровую платформу МСП.РФ и через личный кабинет на сайте.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

 

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект Предприниматели
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