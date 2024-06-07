ХК "Торпедо" заключил контракт с канадским защитником Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" пополнился новым игроком. Как сообщается на сайте ХК Торпедо, клуб заключил односторонний годовой контракт с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Маркусу Филлипсу 25 лет. В юные годы он выступал в системе "Торонто". Играл за юношескую, юниорскую и молодежную национальные сборные. Кроме того, принимал участие в "Матче всех звезд". В 2017 году был задрафтован клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".

Взрослую карьеру защитник продолжил в канадских лигах. После двух полноценных сезонов в AHL хоккеист переехал в Европу.

В сезоне 2022-23 Маркус Филлипс играл за финский "Эссяте" (4 результативные передачи в 33 матчах). Прошлый сезон игрок провел в венгерском "Фехерваре" (16 очков: 5+11 - в 38 матчах регулярки и еще 3 балла: 1+2 - в семи матчах плей-офф).

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" подписал нападающего Дмитрия Кагарлицкого.