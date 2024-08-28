Нижегородский минпром изъял из оборота 673 единицы нелегального алкоголя в 2024 году

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Министерство промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области изъяло из продажи 673 единицы нелегального алкоголя с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, в ходе недавнего рейда в Московском районе сотрудники минпрома изъяли из незаконного оборота 43 бутылки алкоголя неизвестного происхождения.
По словам главы министерства Максима Черкасова, внеплановые проверки проходят после жалоб жителей, а также в ходе анализа системы межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования.
"В ходе проверок с начала года был выявлен ряд нарушений при реализации алкогольной продукции. Так, у части организаций не было лицензии и сопроводительных документов на алкогольную продукцию. Всю продукцию изъяли из незаконного оборота. На нарушителей составлено 44 протокола, материалы направлены в суд", - рассказал Черкасов.
На сегодняшний день в отношении "нелегальных предпринимателей" вынесены административные наказания в виде штрафов на общую сумму около 17 млн рублей. Работу семи организаций, торговавших нелегальным алкоголем, приостановили.
Напомним, в прошлом году нижегородский минпром изъял из оборота более 350 единиц алкогольной продукции.
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