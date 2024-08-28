Десятый "Кванториум" начал свою работу в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десятый детский технопарк "Кванториум" в Нижегородской области начал свою работу в школе №37 города Дзержинска.

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, в этом учебном году новый "Кванториум" сможет принять 250 детей. Хайтек-цех, класс робототехники и программирования, а также биологическую, химическую и физическую лаборатории.смогут посещать ученики как школы №37, так и других общеобразовательных учреждений города. Школьники смогут научиться работе с лазерными станками, паяльными станциями и различными роботами. В технопарке также можно будет углубленно изучать проблемы экологии и работу человеческого организма, проводить сложные химические и физические опыты, решать задачи олимпиадного уровня.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, все "Кванториумы" создаются в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"Это хорошо оборудованные площадки, где дети учатся разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии, где они могут по-настоящему увлечься наукой и заниматься на практике. В прошлом учебном году в регионе работало девять технопарков – четыре в Нижнем Новгороде, по одному в городе Бор и в Сарове, а также три мобильных "Кванториума". В начале этого учебного года мы открываем еще три такие площадки: в Дзержинске, Арзамасе и Павлове", – сказал Михаил Пучков

По данным администрации Дзержинска, все необходимое оборудование для работы "Кванториума" уже установлено и протестировано первыми воспитанниками. В течение учебного года специалисты технопарка определят перечень дополнительного оборудования, которое будет закуплено для того, чтобы сделать образовательный процесс еще более интересным.

Напомним, национальный проект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что к 2025 году в Нижнем Новгороде построят Кванториум на Детской железной дороге.