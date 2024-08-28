Часть Волжской набережной и улицы Пролетарской будут закрыты 15 сентября

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В Нижнем Новгороде с 00:01 до 14:00 15 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Пролетарской на участке от дома 14А до Волжской набережной, а также по Волжской набережной на участке от улицы Пролетарской до улицы Бетанкура.
Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением мероприятия.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Припаркованные в зоне ограничения автомобили беде перемещать на спецстоянку.
Ранее сообщалось, что перекресток Бурнаковской и Коминтерна перекроют в Сормове из-за ремонта теплотрассы.
Также сообщалось, что до 5 ноября будет приостановлено движение транспорта по улице Пермякова в районе домов № 34-46.
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