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Общество

Часть Волжской набережной и улицы Пролетарской будут закрыты 15 сентября

13 сентября 2024 16:31  [124] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 14:00 15 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Пролетарской на участке от дома 14А до Волжской набережной, а также по Волжской набережной на участке от улицы Пролетарской до улицы Бетанкура.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с проведением мероприятия.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Припаркованные в зоне ограничения автомобили беде перемещать на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что перекресток Бурнаковской и Коминтерна перекроют в Сормове из-за ремонта теплотрассы.

Также сообщалось, что  до 5 ноября будет приостановлено движение транспорта по улице Пермякова в районе домов № 34-46.

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Теги:
движение Транспорт
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