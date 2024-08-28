Итоги конкурса "Мама – предприниматель 2024" подвели в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги регионального этапа конкурса "Мама – предприниматель 2024" подвели в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, программа реализуется Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Проект курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По её словам, в прошлом году было принято 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысячи женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 миллионов рублей, еще 5 миллионов рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки.

В этом году в конкурсе принимали участие 35 нижегородок: врачи, психологи, бухгалтеры, педагоги, спортсменки, а также экологи и специалисты в сфере красоты. В течение недели участницы конкурса детально прорабатывали свои проекты, в том числе с учетом использования различных вариантов мер господдержки. Результаты этой работы они представили перед экспертами.

Победительницей регионального этапа стала руководитель конструкторского бюро IngUp Анна Елисеева, которая получила грант в размере 100 тысяч рублей, а также возможность представить свой проект на всероссийском уровне и побороться за главный приз в 1 млн рублей. Бюро Анны Елисеевой занимается реверс-инжинирингом промышленного оборудования и узлов.

Кроме того, 15 участниц, которые представили лучшие проекты, получили возможность подать заявки на гранты по 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

Соорганизаторы программы "Мама - предприниматель" - фонд "Наше будущее" и Корпорация МСП. Генеральный партнер - компания Wildberries, банк-партнер – Сбер, партнеры проекта - Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров