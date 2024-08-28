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Около 54 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за действий мошенников

17 сентября 2024 11:46  [39] Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции за прошедшую неделю зарегистрировали 94 преступления, которые были совершены с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, самые популярные схемы, которые использовали злоумышленники, это "звонок от службы безопасности банка", "мошенничество при онлайн-покупке" и "предложение дополнительного заработка". В общей сложности из-за действий мошенников нижегородцы лишились около 54 млн рублей.

Так, жительнице Нижнего Новгорода позвонил якобы представитель банка, который сообщил, что на ее имя неизвестные оформляют кредит. Для сохранения денег неизвестный убедил нижегородку оформить встречный кредит и перечислить деньги на "безопасные счета". Выполнив все указания, женщина перевела мошенникам более 1,3 млн рублей. 

Следующий случай произошел в Павлове. Мужчине в мессенджере поступило предложение о быстром заработке в интернете. Чтобы увеличить доходы, нижегородец переводил деньги на "брокерский" счет в течение месяца, в общей сложности около 400 тысяч рублей. Кроме того, родственница мужчины оформила кредит на свое имя и передала ему более 1 млн рублей. Общая сумма ущерба составила порядка 1,5 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что нижегородка потеряла почти 3,5 млн рублей под предлогом продления сим-карты.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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