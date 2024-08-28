"Лидеров инвестиций" наградили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Кира Мишина

17 сентября в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, начал свою работу Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Участниками Форума стало более 1000 человек, представляющих крупнейшие инвестиционно-финансовые и консалтинговые компании, органы власти и управления. Круглые столы и дискуссионные площадки Форума модерировали известные федеральные эксперты.

Главным событием Форума стало награждение победителей премии "Лидеры инвестиций". Для участия в конкурсном отборе премии 2024 года было подано более 100 заявок. Лидеры инвестиций были определены в номинациях: "Инвестор года", "Лучшая кадровая стратегия", "Инновационный проект года", "Лучший ESG-ориентированный инвестиционный проект", "Муниципалитет — лидер инвестиций", "Инвестиционное начинание года", "Социальный проект года", "Лучший HR-проект", "Молодой инвестор года".

Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали действенным инструментом инвестиционной политики регионального правительства.

"От уровня инвестиций, от отношения инвесторов к региону и нас к инвесторам во многом зависит успешное развитие Нижегородской области", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Об эффективности работы с инвесторами свидетельствует тот факт, что за шесть лет Нижегородская область поднялась с 70 на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного АСИ.

Мы попросили экспертов оценить значимость состоявшегося события для экономики региона и поделиться своими идеями о том, что еще можно сделать для укрепления внимания инвесторов к Нижегородскому региону.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" отмечает, что шесть лет назад Нижегородская область ходила в "учениках", и была явным аутсайдером в мире инвестиций. Сегодня регион один из лидеров. Столь стремительное изменение позиций в рейтингах заставляет задуматься и по-новому взглянуть на саму проблему инвестиций, инвесторов и того, что принято называть инвестиционным "климатом".

"Сугубо практически, инвестор - это субъект, который видит возможность получения прибыли от реализации определенного проекта и вкладывает в него деньги. На этапе выбора места реализации проекта оценивается многое, от географии и трудовых ресурсов до инфраструктуры. Однако, пример региона показывает, что этого мало. За шесть лет полностью поменялось отношение региональных властей, был создан тот самый инвест-климат, который имеет собственное измерение. Появилась четко прописанная стратегия развития, адресная, целевая поддержка вложений в самые разные сферы. Создано “видение перспективы”, когда инвестор не просто получает поддержку властей всех уровней, а видит возможность долговременного развития в регионе", - комментирует эксперт.

По его мнению, этот эффект во многом опирается на конкретных людей во власти, их действия и решения. Поэтому главная задача Нижегородской области в ближайшие годы - это закрепление достигнутого результата и превращение его в устойчивый имидж регион как одной из “инвестиционных столиц” России, имеющей собственные, уникальные преимущества перед соперниками.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества высказал мнение, что Форум и премия "Лидеры инвестиций" – это классические инструменты маркетинговых или бизнес-коммуникаций.

"Важным аспектом бизнес-коммуникаций является диалог между бизнесом и властью. Форум "Лидеры инвестиций" и есть масштабная диалоговая площадка. Встречи и обсуждения актуальных вопросов на Форуме позволяют учитывать интересы обеих сторон и находить оптимальные решения для развития региона. Открытость и прозрачность взаимодействия способствуют формированию доверия между участниками инвестиционного процесса, что повышает инвестиционную привлекательность региона", - подчеркнул он.

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело" поделился ожиданиями более предметно увидеть конечные результаты инвестиционных вложений, их эффективность как для экономики всего региона, так и для жизни рядовых граждан.

"Вопрос этот отнюдь не праздный, важно ведь не только добыть деньги, но и умело их вложить. Кроме того, нужна информация и по иностранным инвесторам - как снизилась их активность в период санкций, кто пришел, кто ушел и т.д. Для привлекательности региона это тоже играет большую роль. Особо на фоне того, что регион в значительной части остается дотационным из федерального бюджета.

Знаю, что региональная власть делает очень много для привлечения инвесторов, причем самых разнообразных. Думаю, что информация об этой работе должна быть очень подробной. Нижегородцы должны знать об этом, и не только о достижениях, но и о трудностях такой деятельности", - уверен Андрюхин.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского считает, что проведение подобного Форума крайне значимо для Нижегородской области, поскольку способствует формированию имиджа столицы Приволжья как одного из признанных деловых центров России.

"Темы дискуссий, проводимых на Форуме, отражают разные стороны экономического развития - промышленное производство, инвестиционная привлекательность, логистика, человеческий капитал, экологические аспекты жизненного цикла продукции (экономика замкнутого цикла). Ценность участия в подобных дискуссиях заключается не только в поиске новых идей и обмене опытом и мнениями по конкретным экономическим вопросам, но и в установлении контактов среди участников. В дальнейшем это может привести к заключению новых контрактов и реализации совместных проектов. Таким образом, получается некий эффект синергии, проявляющийся в дополнительных преимуществах для нижегородского региона, как в плане экономических показателей, так – и с точки зрения имиджа субъекта Федерации", - указал политолог.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС озвучила мнение, что между регионами идет соревнование за инвестора. То, что Нижегородской области удалось сделать такой скачок в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись с 70 на 2 место, явное свидетельство того, что у нас созданы более выгодные и интересные условия для развития бизнеса.

"В условиях весьма непростой геополитической ситуации переключение вектора внимания на собственные ресурсы и улучшение инвестклимата – это то, что зависит от региональных властей, а именно, меры поддержки, субсидии на строительство соответствующей инфраструктуры, логистических цепочек, налоговые преимущества. Очевидно, что за последние шесть лет в Нижегородской области проделана существенная работа в указанных направлениях.

Что еще можно сделать, для укрепления внимания инвесторов к региону? - продолжать работать, не снижая темпов, внедрять инновационные технологические решения, сокращать время для принятия решений и создавать выгодные преференции по сравнению с другими субъектами РФ", - заключила эксперт.