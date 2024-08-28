Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников Бизнес

17 сентября в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, начал свою работу Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Участниками Форума стали более 1000 человек, представляющих крупнейшие инвестиционно-финансовые и консалтинговые компании, органы власти и управления. Круглые столы и дискуссионные площадки Форума модерировали известные федеральные эксперты. Главным событием Форума стало награждение победителей премии "Лидеры инвестиций".

Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали действенным инструментом инвестиционной политики регионального правительства. Об эффективности работы с инвесторами свидетельствует тот факт, что за шесть лет Нижегородская область поднялась с 70 на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного АСИ.

Нижегородские эксперты оценивают значимость состоявшегося события для экономики региона и делятся своими идеями о том, что еще можно сделать для укрепления внимания инвесторов к Нижегородскому региону.

Мозгунова Елена, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

Между регионами идет соревнование за инвестора. То, что Нижегородской области удалось сделать такой скачок в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, поднявшись с 70 на 2 место, явное свидетельство того, что у нас созданы более выгодные и интересные условия для развития бизнеса.

И речь идет как о мерах поддержки в деятельности региональных властей, так и о создании соответствующей технологической базы, интенсификации промышленного производства, связанного с импортозамещением, цифровизацией процессов и др.

Форум и итоговая премия "Лидеры инвестиций" стали реально работающим инструментом в коммуникации всех субъектов-участников: бизнеса, власти, представителей общественных организаций. Именно такого рода площадки позволяют расти вместе, что в конечном итоге отражается на развитии территории. А работа в условиях открытости и гласности как следствие отражает уровень доверия, что сказывается на весьма широком представительстве: более 1000 человек из финансовой, банковской, инвестиционной, консалтинговой сфер приняли участие в Форуме.

В условиях весьма непростой геополитической ситуации переключение вектора внимания на собственные ресурсы и улучшение инвестклимата – это то, что зависит от региональных властей, а именно, меры поддержки, субсидии на строительство соответствующей инфраструктуры, логистических цепочек, налоговые преимущества. Очевидно, что за последние шесть лет в Нижегородской области проделана существенная работа в указанных направлениях.

Что еще можно сделать, для укрепления внимания инвесторов к региону? - продолжать работать, не снижая темпов, внедрять инновационные технологические решения, сокращать время для принятия решений и создавать выгодные преференции по сравнению с другими субъектами РФ.