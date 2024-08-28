Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России

Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
20 июня 2024 16:48  [4811] Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями"
18 марта 2024 09:09  [2858] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
13 октября 2023 10:40  [2710] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
13 октября 2023 13:42  [2690] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
01 февраля 2024 14:58  [2469] Владимир Солдатенков: "Во время ремонта Борского моста важно минимизировать неудобства для автомобилистов и пассажиров"
29 февраля 2024 10:15  [2375] Наталья Халезова: Мошенники возродили старую схему знакомств под видом иностранцев
16 октября 2023 10:46  [2240] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
01 февраля 2024 12:14  [2223] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
25 сентября 2023 15:56  [2020] Евгений Миронов: Пульс культурной жизни в Нижнем Новгороде абсолютно столичный
22 декабря 2023 16:32  [1932] Виталий Гаврюшенко: "Предприятия ГК "Волгаэнерго" сработали четко, бесперебойно обеспечивая автозаводцев теплом и электричеством"
Последние новости рубрики Бизнес
19 сентября 2024 15:53  [33] Елена Мозгунова: Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали работающим инструментом в коммуникации участников
19 сентября 2024 15:29  [74] Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России
19 сентября 2024 14:41  [107] Евгений Семёнов: "Форум и премия "Лидеры инвестиций" – это классические инструменты маркетинговых коммуникаций"
19 сентября 2024 13:44  [343] Выработка на предприятиях-участниках нацпроекта "Производительность труда" выросла на 43%
19 сентября 2024 11:37  [143] Работу нижегородского инвесткомитета за I полугодие оценили на 5 баллов
19 сентября 2024 11:35  [162] Нижегородская область вошла в число лидеров по выдачам бизнес-ипотек
18 сентября 2024 17:51  [359] Три нижегородские компании на льготных условиях участвуют в выставке в Беларуси
18 сентября 2024 14:22  [374] Глеб Никитин наградил лауреатов премии "Лидеры инвестиций" 
18 сентября 2024 10:29  [418] Более 1000 представителей бизнеса посетили форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
17 сентября 2024 18:06  [479] Нижегородских предпринимателей приглашают пройти опрос о размещении НТО в регионе
Бизнес

Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России

19 сентября 2024 15:29  [74] Бизнес

17 сентября в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, начал свою работу Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Участниками Форума стало более 1000 человек, представляющих крупнейшие инвестиционно-финансовые и консалтинговые компании, органы власти и управления. Круглые столы и дискуссионные площадки Форума модерировали известные федеральные эксперты.

Главным событием Форума стало награждение победителей премии "Лидеры инвестиций". Для участия в конкурсном отборе премии 2024 года было подано более 100 заявок.

Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали действенным инструментом инвестиционной политики регионального правительства. Об эффективности работы с инвесторами свидетельствует тот факт, что за шесть лет Нижегородская область поднялась с 70 на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного АСИ.

Нижегородские эксперты оценивают значимость состоявшегося события для экономики региона и делятся своими идеями о том, что еще можно сделать для укрепления внимания инвесторов к Нижегородскому региону.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Проведение подобного Форума крайне значимо для Нижегородской области ввиду того, что оно способствует формированию имиджа столицы Приволжья как одного из признанных деловых центров России, тем более, что символичным выглядит и место проведения мероприятия – Нижегородская ярмарка. Темы дискуссий, проводимых на Форуме, отражают разные стороны экономического развития – промышленное производство, инвестиционная привлекательность, логистика, человеческий капитал, экологические аспекты жизненного цикла продукции (экономика замкнутого цикла).

Ценность участия в подобных дискуссиях заключается не только в поиске новых идей и обмене опытом и мнениями по конкретным экономическим вопросам, но и в установлении контактов среди участников. В дальнейшем это может привести к заключению новых контрактов и реализации совместных проектов. Таким образом, получается некий эффект синергии, проявляющийся в дополнительных преимуществах для нижегородского региона, как в плане экономических показателей, так – и с точки зрения имиджа субъекта Федерации.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона в прежние годы сделано уже немало, но всегда есть потенциал для дальнейшего развития. Здесь хотелось бы отметить два географических направления: внутреннее и внешнее. Во внутреннем контуре необходимо провести работу, связанную с поиском новых центров промышленности и экономического развития, в целом, в Нижегородской области с целью запуска дополнительного производства и открытия новых рабочих мест. Для этого необходимо изучить возможности региона, которые рационально использовать в ближайшем будущем.

 

Во внешнем контуре целесообразно наращивать сотрудничество с городами и региональными центрами из стран-участниц таких объединений, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС и другие, тем более, что в этом вопросе можно использовать активную позицию федерального центра по усилению сотрудничества в рамках данных организаций. Нижегородской области нужно использовать этот тренд и, тем самым, повысить уровень притока инвестиций в региональную экономику".

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph