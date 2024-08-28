Дмитрий Каминченко: Форум "Лидеры инвестиций" формирует имидж Нижнего Новгорода как делового центра России Бизнес

17 сентября в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке, начал свою работу Второй межрегиональный бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Участниками Форума стало более 1000 человек, представляющих крупнейшие инвестиционно-финансовые и консалтинговые компании, органы власти и управления. Круглые столы и дискуссионные площадки Форума модерировали известные федеральные эксперты.

Главным событием Форума стало награждение победителей премии "Лидеры инвестиций". Для участия в конкурсном отборе премии 2024 года было подано более 100 заявок.

Форум и премия "Лидеры инвестиций" стали действенным инструментом инвестиционной политики регионального правительства. Об эффективности работы с инвесторами свидетельствует тот факт, что за шесть лет Нижегородская область поднялась с 70 на 2 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного АСИ.

Нижегородские эксперты оценивают значимость состоявшегося события для экономики региона и делятся своими идеями о том, что еще можно сделать для укрепления внимания инвесторов к Нижегородскому региону.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"Проведение подобного Форума крайне значимо для Нижегородской области ввиду того, что оно способствует формированию имиджа столицы Приволжья как одного из признанных деловых центров России, тем более, что символичным выглядит и место проведения мероприятия – Нижегородская ярмарка. Темы дискуссий, проводимых на Форуме, отражают разные стороны экономического развития – промышленное производство, инвестиционная привлекательность, логистика, человеческий капитал, экологические аспекты жизненного цикла продукции (экономика замкнутого цикла).

Ценность участия в подобных дискуссиях заключается не только в поиске новых идей и обмене опытом и мнениями по конкретным экономическим вопросам, но и в установлении контактов среди участников. В дальнейшем это может привести к заключению новых контрактов и реализации совместных проектов. Таким образом, получается некий эффект синергии, проявляющийся в дополнительных преимуществах для нижегородского региона, как в плане экономических показателей, так – и с точки зрения имиджа субъекта Федерации.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона в прежние годы сделано уже немало, но всегда есть потенциал для дальнейшего развития. Здесь хотелось бы отметить два географических направления: внутреннее и внешнее. Во внутреннем контуре необходимо провести работу, связанную с поиском новых центров промышленности и экономического развития, в целом, в Нижегородской области с целью запуска дополнительного производства и открытия новых рабочих мест. Для этого необходимо изучить возможности региона, которые рационально использовать в ближайшем будущем.

Во внешнем контуре целесообразно наращивать сотрудничество с городами и региональными центрами из стран-участниц таких объединений, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС и другие, тем более, что в этом вопросе можно использовать активную позицию федерального центра по усилению сотрудничества в рамках данных организаций. Нижегородской области нужно использовать этот тренд и, тем самым, повысить уровень притока инвестиций в региональную экономику".